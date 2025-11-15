Chuyên gia lý giải hiện tượng hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè

Nhiều nguyên nhân được chuyên gia đưa ra để lý giải cho hiện tượng hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè, chết khô ở Quảng Ngãi.

Liên quan đến việc hàng nghìn con giun trồi lên mặt đất, bò lên vỉa hè rồi cuộn mình chết la liệt tại khu đô thị lớn ở Quảng Ngãi khiến nhiều người kinh hãi, sáng 15/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Tiến sĩ Kỹ thuật Lê Thị Mỹ Diệp chia sẻ hiện tượng này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Trong đó, mưa lớn gây ngập úng dẫn đến đất thiếu oxy và giun bò ra để thở. Đối với trường hợp này, mưa tạo ra độ ẩm cần thiết, giúp trùn bò trên mặt đất dễ dàng và đi xa hơn so với khi trời khô hạn.

Tiếp theo, việc giun đất bò lên khỏi mặt đất với số lượng nhiều có thể do rung động địa chất. Các rung động mạnh do mưa rơi trên bề mặt đất có thể khiến giun đất nhầm lẫn với rung động của các loài săn mồi như chuột chũi. Vì tập tính, chúng sẽ chui lên khỏi mặt đất để chạy trốn.

Giun đất chết la liệt.

"Ngoài những nguyên nhân trên thì việc thay đổi chất lượng đất (ô nhiễm hoặc độ pH không phù hợp) hoặc giun tới kỳ giao phối hoặc đẻ trứng cũng là những lý do khiến giun đất trồi lên bề mặt. Vì vậy, nếu giun xuất hiện nhiều bất thường, có thể là dấu hiệu ô nhiễm đất hoặc hệ thống thoát nước kém" - Tiến sĩ Diệp nói và thông tin thêm môi trường sống của giun đất là trong đất, giun đất thực hiện hô hấp qua da nhờ lượng không khí tồn tại trong các khe đất.

Khi mưa lớn, nước mưa tràn vào các khe đất dẫn đến lượng không khí ở trong đất bị giảm đáng kể. Điều này khiến giun không thể thực hiện hô hấp. Do đó, giun đất phải chui lên trên mặt đất để có đủ không khí thực hiện hô hấp.

Từ việc "giải mã" nguyên nhân giun đất bò lên vỉa hè, chết khô, TS Diệp đưa ra đúc kết: "Hành động bất thường của động vật chính là báo hiệu của hiện tượng tự nhiên cực đoan. Giun đất bỏ chạy khi chúng bị đe dọa đến an toàn. Vậy nên, sẽ hoặc đang có thứ tác động đến môi trường sống của nó. Ví dụ như môi trường hóa chất độc hại, đất đai bị dồn nén, rung động địa chất, nhiệt độ cao, đất thiếu độ ẩm…

Cho nên hiện tượng này không lạ mà rất bình thường với điều kiện môi trường sống của loài vật khi có xáo trộn môi sinh.., biểu hiện của việc biến đổi khí hậu khi thời tiết cực đoan".

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, sáng 14/11, người dân sinh sống ở khu đô thị lớn nằm trên địa bàn phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện hàng nghìn con giun trồi lên mặt đất, bò lên vỉa hè rồi cuộn mình chết la liệt.

Hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè, chết khô ở Quảng Ngãi.

Theo người dân địa phương, những ngày qua, trên địa bàn trời không có mưa. Thế nhưng đêm 13/11, giun bắt đầu trồi lên mặt đất, bò cuộn vào nhau thành từng vệt kéo dài trên vỉa hè rồi chết, khiến ai nấy hoang mang.

“Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi mà chưa bao giờ thấy cảnh này, nhìn mà rợn hết cả người”, anh N.Q.T. (trú phường Cẩm Thành) nói và thông tin thêm khu đô thị này khá lớn, tuy nhiên giun đất chỉ xuất hiện ở khu vực bãi cỏ rộng hàng trăm mét vuông ngay cổng chính.

Giun đất bò lên phần vỉa hè bao quanh khu đất dày đặc. Phần lớn số giun đất này đã chết khô.