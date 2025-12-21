Chuyện gì xảy ra với 'mỹ nữ 4.000 năm có một'

Nữ diễn viên Cúc Tịnh Y đang trong quá trình kiện tụng chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ. Siba Media thậm chí dọa sẽ tiết lộ những vi phạm kinh tế của cô.

Trang QQ đưa tin cuộc chiến giữa nữ diễn viên Cúc Tịnh Y và công ty quản lý cũ là Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media) đang diễn ra rất gay gắt. Thậm chí, Siba Media còn tung nhiều chiêu đòn hiểm dồn Cúc Tịnh Y vào thế thân bại danh liệt và đưa ra tối hậu thư dành cho cô.

Cúc Tịnh Y bị trói buộc

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, ra mắt năm 2013 với tư cách thành viên của nhóm nhạc SNH48 do Siba Media thành lập. Trong vòng hơn 10 năm qua, Cúc Tịnh Y được đánh giá là nghệ sĩ nổi bật và thu lợi nhiều nhất cho công ty. Tuy nhiên, đến ngày 18/6/2024, Cúc Tịnh Y đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp đồng quản lý trên mạng xã hội.

Theo phía nữ diễn viên, công ty đã giả mạo chữ ký của Cúc Tịnh Y để ký hợp đồng bổ sung kéo dài tới 20 năm, có nghĩa đến năm 2033, nữ nghệ sĩ mới chấm dứt hợp đồng của Siba Media. Đồng thời Cúc Tịnh Y còn tố cáo công ty quản lý đối xử không tốt với mình, giấu giếm thu nhập khiến nữ nghệ sĩ bị thất thoát tài chính.

Tuy nhiên, phía Siba Media cho rằng đã đối xử rất tốt với Cúc Tịnh Y. Hợp đồng giữa cô và công ty đã ký kết có thời hạn 20 năm, phía công ty có toàn quyền sử dụng hình ảnh, giọng nói và hưởng các quyền lợi từ hoạt động nghệ thuật của Cúc Tịnh Y.

Từ giữa năm 2024, dù đã rời khỏi công ty quản lý cũ, Cúc Tịnh Y vẫn chưa thể ký hợp đồng với đối tác mới do Siba Media liên tục có hành vi quấy phá. Cúc Tịnh Y từng được bắt gặp đi ăn cùng Lý Băng Băng, tham dự sự kiện với sự tháp tùng của quản lý Lý Tuyết, là hai người thành lập công ty giải trí Hòa Tụng. Thời điểm đó nhiều người cho rằng Cúc Tịnh Y sẽ về dưới trướng Hòa Tụng nhưng công ty Siba Media một lần nữa đứng ra nhắc lại quyền lợi của mình, nghiêm cấm các công ty quản lý khác ký hợp đồng với Cúc Tịnh Y.

Cúc Tịnh Y rời khỏi công ty cũ sau 12 năm, nhưng vẫn bị Siba Media yêu cầu thực hiện nghĩa vụ hợp đồng tới năm 2033. Ảnh: Sina.

Mặt khác, theo tuyên bố của Siba Media, công ty đã trả cho Cúc Tịnh Y thù lao 139 triệu NDT trước thuế trong vòng 10 năm. Tuy số tiền cao hơn so với nhân viên bình thường, nhưng QQ đánh giá với một nghệ sĩ hạng A như Cúc Tịnh Y, cô liên tục đóng phim tham gia các hoạt động giải trí, biểu diễn âm nhạc trong nhiều năm, số tiền này vẫn khá ít ỏi.

Bên cạnh đó, Siba Media bị cho là đã hạn chế con đường sự nghiệp của Cúc Tịnh Y nhằm khống chế cô dễ hơn. Dù Cúc Tịnh Y là ca sĩ thần tượng nổi tiếng Trung Quốc, cũng có tác phẩm phim ảnh nổi bật, trong suốt 10 năm dưới trướng Siba Media, cô không có tài nguyên về thời trang, không nhận được các quảng cáo tương xứng với danh tiếng.

Ngược lại, sau khi rời công ty, Cúc Tịnh Y liên tục nhận các dự án phim lớn, chụp một ảnh bìa tạp chí bán được doanh thu tới hơn 30 triệu NDT, đứng đầu trong số các nghệ sĩ nữ của Trung Quốc. Các thương hiệu cũng liên tục ký hợp đồng với cô. Vì vậy, công chúng đặt câu hỏi về sự hỗ trợ của Siba Media với sự nghiệp của Cúc Tịnh Y.

Ngoài ra, bạn thân của Cúc Tịnh Y cũng chia sẻ thời điểm dịch bệnh Covid-19, Cúc Tịnh Y không được công ty chăm sóc thỏa đáng. Dù cô bị sốt nhưng không có người quan tâm, chỉ được hỗ trợ hai chai nước điện giải, thiếu thuốc men và nhu yếu phẩm cơ bản. Sau đó, bạn của nữ diễn viên phải đặt mua vài thùng nước giúp Cúc Tịnh Y. Từ đó, người bạn phản bác luận điệu của công ty cho rằng họ đã hỗ trợ "mỹ nữ 4.000 có một" rất tốt trong thời gian còn hợp đồng.

Đòn hiểm từ công ty

Theo QQ, công ty Siba Media đầu tiên đưa ra yêu cầu Cúc Tịnh Y phải thực hiện bản hợp đồng kéo dài đến năm 2033 nếu không sẽ kiện cô ra tòa. Cúc Tịnh Y sau đó cho biết sẽ yêu cầu kiểm tra tính xác thực của chữ ký.

Ngày 17/12, Siba Media tiếp tục đăng văn bản "tối hậu thư" yêu cầu Cúc Tịnh Y dừng các hành động bôi nhọ công ty, dẫn dắt cộng đồng mạng làm ảnh hưởng tới danh tiếng Siba Media. Công ty khẳng định đã thu thập được nhiều bằng chứng liên quan tới Cúc Tịnh Y, nghi ngờ nữ diễn viên phạm tội kinh tế nghiêm trọng.

Mặt khác, Siba Media tiết lộ thu nhập của Cúc Tịnh Y là 139 triệu NDT trong 10 năm, với người làm công bình thường đây là số tiền khổng lồ. Hành động của Siba Media thúc đẩy sự căm ghét từ công chúng với Cúc Tịnh Y bởi khán giả Trung Quốc luôn cho rằng nhóm nghệ sĩ nhận được nhiều quyền lợi và kiếm tiền quá dễ dàng. Siba Media dường như lợi dụng tâm lý này, dập tắt làn sóng đồng cảm với Cúc Tịnh Y, trong khi nữ diễn viên cho biết cô đã bị bóc lột sức lao động và thù lao.

Công ty Siba gây bất ngờ khi tung thông tin thu nhập của Cúc Tịnh Y giữa tranh chấp pháp lý và đe dọa sẽ vạch trần các sai phạm pháp luật của nữ diễn viên. Ảnh: Sina.

Theo QQ, nhìn từ các trường hợp trước, nghệ sĩ kết thúc hợp đồng với công ty quản lý luôn phải chịu thiệt thòi. Đặc biệt trong những trường hợp còn tranh chấp vì công ty nắm giữ nhiều thông tin mật, có các bản hợp đồng với điều khoản khắt khe và lắm cạm bẫy mà các ngôi sao không lường trước được.

Trong cuộc chiến với công ty quản lý cũ Siba Media, Cúc Tịnh Y không chỉ bị ảnh hưởng danh tiếng, các hoạt động bị đình trệ, nhiều đối tác còn lo sợ cô sẽ bị Siba Media tung thông tin đáng lo ngại về thuế, dẫn đến sự nghiệp lao đao.