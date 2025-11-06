Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chuyện gì đang xảy ra với Tomiyasu?

  • Thứ năm, 6/11/2025 19:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Takehiro Tomiyasu vừa đón sinh nhật tuổi 27 trong cảnh thất nghiệp và không được CLB nào đoái hoài.

Bi kịch chấn thương của Tomiyasu.

Hôm 5/11, hậu vệ Tomiyasu bước sang tuổi 27, độ tuổi mà lẽ ra anh phải sung sức và ở đỉnh cao sự nghiệp. Thế nhưng, gần 5 tháng sau khi rời Arsenal, ngôi sao người Nhật chưa thể tìm bến đỗ mới.

Sau khi bỏ lỡ phần lớn mùa giải 2024/25, Tomiyasu và Arsenal đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hè này. Những tưởng việc trở thành cầu thủ tự do có thể giúp Tomiyasu nhanh chóng tìm bến đỗ mới, nhưng chấn thương tiếp tục ám ảnh anh.

Hiện tại, Tomiyasu vẫn tập trung hồi phục chấn thương sau ca phẫu thuật đầu gối hồi đầu năm nay. Tuyển thủ Nhật Bản được dự đoán bỏ lỡ nửa đầu mùa giải 2025/26.

Tuy nhiên, ngay cả khi bình phục, khả năng Tomiyasu kịp ra sân trở lại mùa này khá thấp, đồng nghĩa với việc anh khó có cơ hội dự World Cup 2026 cùng Nhật Bản.

Một số chuyên gia y học thể thao lo ngại Tomiyasu khó có khả năng trở lại thi đấu đỉnh cao, bởi liên tục tái phát chấn thương đầu gối. Kể từ khi chuyển đến Anh thi đấu, Tomiyasu gặp tổng cộng 8 chấn thương khác nhau với hơn 456 ngày nghỉ thi đấu, con số kỷ lục trong đội ngũ Arsenal mùa trước.

Hiện chưa biết khi nào "cơn ác mộng" chấn thương của Tomiyasu kết thúc. Đội ngũ y tế Arsenal từng lo sợ tuyển thủ Nhật Bản không bao giờ lấy lại thể trạng như trước. Đó là lý do "Pháo thủ" thanh lý hợp đồng với anh.

Trước khi đến Arsenal, Tomiyasu từng khoác áo Sint-Truiden (Bỉ) và Bologna (Italy). Anh có 8 năm kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu và từng được nhiều đội bóng lớn săn đón. Giờ thì ngôi sao người Nhật khó trụ lại ở các giải đấu lớn.

Tường Linh

