Chuyện gì đang xảy ra với Pogba?

Ba tháng sau khi gia nhập AS Monaco, Paul Pogba chưa một lần ra sân cho đội bóng nước Pháp.

Pogba chưa đá trận chính thức nào trong 2 năm qua.

Tháng 9/2023, Pogba bị phát hiện dương tính với DHEA - một chất kích thích cơ thể sản sinh hormone, trong đó có testosterone. Ban đầu, anh nhận án treo giò 4 năm. Nhưng sau khi kháng cáo thành công, án phạt giảm xuống còn 18 tháng.

Sau khi hết hạn treo giò vào tháng 6/2025, Pogba ký hợp đồng với AS Monaco, đánh dấu nỗ lực hồi sinh sự nghiệp sau quãng thời gian sóng gió. Thế nhưng, gần 3 tháng kể từ khi Ligue 1 2025/26 khởi tranh, người hâm mộ chưa thấy tiền vệ 32 tuổi ra sân.

Ban lãnh đạo Monaco liên tục nhấn mạnh Pogba cần thời gian. Giám đốc Điều hành Thiago Scuro chia sẻ hồi tháng 7: "Chúng tôi đặt ra quá trình ít nhất 3 tháng. Thể thao đỉnh cao đòi hỏi khoa học và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Lối chơi cường độ cao của Monaco càng khiến yêu cầu thể lực khắt khe hơn".

HLV Adi Hutter cũng vừa xác nhận Pogba đang đi đúng lộ trình tập luyện, cả về thể chất lẫn tinh thần. "Chúng tôi không thể so sánh Pogba với Ansu Fati. Fati còn trẻ và có thời gian tập luyện dài. Paul thì khác, nhưng cậu ấy được sử dụng nhiều hơn trong giáo án và ngày càng tiến gần đội một. Cậu ấy khỏe mạnh và ổn định tinh thần", HLV Hutter nói.

Dù Monaco đang khủng hoảng nhân sự vì chấn thương, Hutter vẫn từ chối để Pogba trở lại. Theo nhiều nguồn tin, Pogba có thể tái xuất sau loạt trận quốc tế tháng 10. Đây sẽ là thời điểm để kiểm chứng liệu cựu sao MU có còn đủ thể lực để hòa nhập vào lối chơi tốc độ, pressing dồn dập mà Monaco áp dụng hay không.