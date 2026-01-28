Chuyện gì đang xảy ra với Hojlund

Sau chuỗi trận thăng hoa ở đầu mùa, tiền đạo Rasmus Hojlund hiện đánh mất phong độ săn bàn tại Serie A.

Hojlund bắt đầu gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Sau 18 trận tại Serie A, chân sút người Đan Mạch ghi được 6 bàn thắng. Một thành tích không quá tệ, song cũng chưa thật sự xuất sắc. Tiền đạo thuộc biên chế MU dần cho cảm giác sa sút phong độ.

Hojlund tịt ngòi trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm Serie A và Champions League, với phong độ đáng báo động. Trong 5/7 trận đấu này, tiền đạo sinh năm 2003 đều nhận điểm số dưới 6 từ chuyên trang thống kê Sofascore.

Lần gần nhất Hojlund ghi bàn cho Napoli là ở trận gặp Cremonese vào ngày 28/12/2025 tại Serie A, trong chiến thắng 2-0 của đội bóng xứ Naples.

Một chi tiết đáng lưu ý là phần lớn số bàn thắng của Hojlund đến từ các trận gặp những đội bóng thuộc nửa dưới bảng xếp hạng. Ngoại lệ duy nhất là cuộc đối đầu với Juventus, khi tiền đạo người Đan Mạch lập cú đúp.

Hojlund không còn sắc bén như đầu mùa. Ảnh: Reuters.

Những màn trình diễn gần đây là chưa đủ để che lấp thực tế rằng Hojlund đang gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với các hàng phòng ngự có tổ chức và đẳng cấp cao. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về trình độ của tiền đạo sinh năm 2003 khi được đặt trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn.

Theo M.E.N, vấn đề lớn nhất của Hojlund không chỉ nằm ở hiệu suất ghi bàn, mà còn ở yếu tố tâm lý và sự ổn định. Tiền đạo này thường có những chuỗi 1–3 trận thi đấu bùng nổ, chơi như một ngôi sao hàng đầu, trước khi mất tích trong hơn 10 trận tiếp theo.

Ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá châu Âu, nơi sự cạnh tranh rất khắc nghiệt và không có chỗ cho sự thất thường, tính ổn định mới là thước đo quan trọng nhất cho đẳng cấp của một cầu thủ. Và đó là điều Hojlund chưa thể chứng minh.

Hojlund gia nhập MU từ Atalanta vào tháng 8/2023 với mức phí 64 triệu bảng. Anh chia tay sân Old Trafford vào mùa hè vừa qua để gia nhập Napoli theo dạng cho mượn. Đội bóng xứ Naples sau đó quyết định chi 38 triệu bảng để mua đứt Hojlund, thương vụ có hiệu lực vào cuối mùa giải.

