Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chuyện gì đang xảy ra với Haaland

  • Thứ tư, 21/1/2026 07:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền đạo Erling Haaland trải qua quãng thời gian khó khăn hiếm thấy ở mùa giải này.

Haaland liên tiếp tịt ngòi. Ảnh: Reuters

Rạng sáng 21/1, Haaland tịt ngòi trong trận thua 1-3 của Man City trên sân của Bodo/Glimt tại Champions League. Tiền đạo người Na Uy được HLV Pep Guardiola xếp đá chính và thi đấu trọn vẹn 90 phút, nhưng không để lại dấu ấn bằng bàn thắng hay đường kiến tạo nào.

Theo thống kê sau trận, Haaland tung ra tổng cộng 5 cú dứt điểm, trong đó có 2 lần đưa bóng đi trúng khung thành đối phương. Anh cũng tham gia tranh chấp 6 tình huống tay đôi và có tới 18 lần chạm bóng trong vòng cấm Bodo/Glimt. Dù vậy, sự năng nổ này không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Đây đã là trận thứ tư liên tiếp chân sút 25 tuổi không ghi bàn, kể từ pha lập công gần nhất vào ngày 7/1 trong trận hòa 1-1 trước Brighton.

Haaland anh 1

Haaland sa sút phong độ. Ảnh: Reuters.

Phong độ sa sút của Haaland diễn ra trong bối cảnh anh đang phải thi đấu với mật độ dày đặc. Trước trận gặp Bodo/Glimt, HLV Pep Guardiola thẳng thắn thừa nhận tình trạng thể lực của học trò cưng đang khiến ông lo ngại.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết Haaland cần được nghỉ ngơi, nhưng Man City gần như không có lựa chọn khác trên hàng công vào thời điểm hiện tại. “Haaland là cầu thủ cực kỳ quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi cần cậu ấy, giống như cần tất cả cầu thủ khác", Guardiola chia sẻ.

Ông cũng giải thích việc tiếp tục sử dụng Haaland là do các phương án thay thế chưa sẵn sàng. Omar Marmoush vẫn chưa thể trở lại sau khi tham dự Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), trong khi tân binh Antoine Semenyo lại không đủ điều kiện thi đấu tại Champions League.

Việc Haaland phải liên tục ra sân trong trạng thái không đạt thể lực tốt nhất rõ ràng ảnh hưởng tới hiệu suất ghi bàn của anh, đồng thời đặt ra bài toán nan giải cho Guardiola trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Màn trình diễn siêu hạng của Haaland trong trận thắng 11-1 Rạng sáng 10/9, Haaland ghi 5 bàn giúp Na Uy thắng Moldova 11-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Haaland Erling Haaland Haaland man city

    Đọc tiếp

    Ket qua Champions League ngay 21/1: Cu soc o Na Uy hinh anh

    Kết quả Champions League ngày 21/1: Cú sốc ở Na Uy

    3 giờ trước 06:15 21/1/2026

    0

    Loạt trận thứ 7 giai đoạn phân hạng UEFA Champions League 2025/26 khép lại một nửa chặng đường với 9 trận đấu diễn ra vào tối 20/1 và rạng sáng 21/1, mang đến hàng loạt kết quả bất ngờ và những màn trình diễn ấn tượng.

    Mbappe san bang ky luc cua Ronaldo hinh anh

    Mbappe san bằng kỷ lục của Ronaldo

    3 giờ trước 06:17 21/1/2026

    0

    Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định đẳng cấp ngôi sao tại đấu trường Champions League khi cân bằng kỷ lục ghi bàn tồn tại suốt một thập kỷ của Cristiano Ronaldo.

    Rodri gay phan no hinh anh

    Rodri gây phẫn nộ

    3 giờ trước 06:16 21/1/2026

    0

    Tiền vệ Rodri trở thành tội đồ của Man City trong thất bại 1-3 trước Villarreal ở Champions League rạng sáng 21/1.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý