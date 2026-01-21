Chuyện gì đang xảy ra với Haaland

Tiền đạo Erling Haaland trải qua quãng thời gian khó khăn hiếm thấy ở mùa giải này.

Haaland liên tiếp tịt ngòi. Ảnh: Reuters

Rạng sáng 21/1, Haaland tịt ngòi trong trận thua 1-3 của Man City trên sân của Bodo/Glimt tại Champions League. Tiền đạo người Na Uy được HLV Pep Guardiola xếp đá chính và thi đấu trọn vẹn 90 phút, nhưng không để lại dấu ấn bằng bàn thắng hay đường kiến tạo nào.

Theo thống kê sau trận, Haaland tung ra tổng cộng 5 cú dứt điểm, trong đó có 2 lần đưa bóng đi trúng khung thành đối phương. Anh cũng tham gia tranh chấp 6 tình huống tay đôi và có tới 18 lần chạm bóng trong vòng cấm Bodo/Glimt. Dù vậy, sự năng nổ này không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Đây đã là trận thứ tư liên tiếp chân sút 25 tuổi không ghi bàn, kể từ pha lập công gần nhất vào ngày 7/1 trong trận hòa 1-1 trước Brighton.

Haaland sa sút phong độ. Ảnh: Reuters.

Phong độ sa sút của Haaland diễn ra trong bối cảnh anh đang phải thi đấu với mật độ dày đặc. Trước trận gặp Bodo/Glimt, HLV Pep Guardiola thẳng thắn thừa nhận tình trạng thể lực của học trò cưng đang khiến ông lo ngại.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết Haaland cần được nghỉ ngơi, nhưng Man City gần như không có lựa chọn khác trên hàng công vào thời điểm hiện tại. “Haaland là cầu thủ cực kỳ quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi cần cậu ấy, giống như cần tất cả cầu thủ khác", Guardiola chia sẻ.

Ông cũng giải thích việc tiếp tục sử dụng Haaland là do các phương án thay thế chưa sẵn sàng. Omar Marmoush vẫn chưa thể trở lại sau khi tham dự Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), trong khi tân binh Antoine Semenyo lại không đủ điều kiện thi đấu tại Champions League.

Việc Haaland phải liên tục ra sân trong trạng thái không đạt thể lực tốt nhất rõ ràng ảnh hưởng tới hiệu suất ghi bàn của anh, đồng thời đặt ra bài toán nan giải cho Guardiola trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

