Chuyện gì đang xảy ra với Girona

Mùa trước, Girona gây bất ngờ lớn khi cán đích ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng - thành tích khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Phần thưởng cho mùa giải bùng nổ với CLB tý hon này là tấm vé dự Champions League mùa 2024/25

Với Girona, một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào thành công của đội bóng là khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn một cách hiệu quả. Tuy nhiên, mùa giải này, bức tranh lại hoàn toàn khác.

Năm ngoái, Girona tạo ra những cú sốc khi liên tiếp đánh bại Barcelona, Atletico Madrid và nhấn chìm Sevilla. Một năm sau, họ bị Barcelona vùi dập với tỷ số 1-4 ngay trên sân nhà, phơi áo trong chuyến làm khách đến sân Mestalla của Valencia - đội bóng chi không tới 2 triệu euro cho hoạt động mua sắm cầu thủ hè 2024.

Trước đó, thầy trò Michel cũng chỉ thu về 1 điểm khi làm khách khách trên sân Estadio Benito Villamarín (Sevilla) của Real Betis. "Chúng tôi không còn là đội bóng như năm ngoái", HLV Michel của Girona cay đắng thốt lên.

Số liệu thống kê cũng cho thấy sự tương phản rõ rệt giữa Girona ở mùa này và trước đó. Nếu như mùa 2023/24, đội bóng tý hon của Tây Ban Nha ghi được 18 bàn thắng sau 7 vòng đấu, thì mùa này con số này chỉ là 8.

Ở trận đấu thuộc vòng 7 La Liga mùa 2024/25 hôm 26/9, đội bóng của HLV Michel bị Rayo Vallecano chia điểm. Đây là trận đấu đội chủ nhà tung ra 11 pha dứt điểm, nhưng không có lần nào bóng trúng đích. Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của Girona lên tới 1,50 - tức đủ khả năng ghi từ 1 bàn trở lên. Nhưng sau 90 phút bóng lăn trên sân Montilivi, tỷ số vẫn là 0-0

Girona chơi không tệ nhưng vẫn thất bại trong việc giành chiến thắng. Điều này đặt ra câu hỏi rằng tại sao họ lại gặp khó khăn trong việc ghi bàn?

Một phần nguyên nhân của vấn đề nằm ở áp lực tâm lý. Sau mùa giải thành công, Girona bước vào mùa giải mới với những kỳ vọng rất lớn. Theo Sport, áp lực phải duy trì phong độ cao khiến các cầu thủ đôi khi tỏ ra căng thẳng và thiếu tự tin. Điều này thể hiện rõ qua những tình huống bỏ lỡ cơ hội ngớ ngẩn.

Bên cạnh đó, sự ra đi của Artem Dovbyk, chân sút chủ lực của đội mùa trước, cũng để lại một khoảng trống lớn trên hàng công. Khép lại mùa 2023/24, tiền đạo người Ukraine ghi 24 bàn, trở thành Vua phá lưới.

Hè 2024, mặc dù đã có những sự bổ sung nhân sự, các tiền đạo mới của Girona chưa thể đáp ứng được kỳ vọng. Vai trò của tân binh Abel Ruiz trong đội hình là một tiền đạo ảo, với nhiệm vụ thu hút sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương và tạo khoảng trống cho các đồng đội. Anh không phải cỗ máy săn bàn thượng thặng như Dovbyk.

Bojan Miovski, với tư cách một trung phong cắm điển hình, được kỳ vọng sẽ tận dụng tối đa những cơ hội mà Ruiz tạo ra. Dù vậy, tiền đạo người North Macedonia lại chưa cho thấy được giá trị. Việc Savio chia tay CLB cũng khiến Girona khuyết đi mũi khoan lợi hại ở cánh trái.

Trong các trận đấu gần đây, đại diện xứ Catalonia tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng lại không thể tận dụng. Các cầu thủ thường đưa ra quyết định chậm chạp và thiếu chính xác trong những tình huống một đối một với thủ môn. Điều này cho thấy họ thiếu đi sự tự tin và quyết đoán cần thiết để ghi bàn.

Chia sẻ với báo giới, HLV Michel thừa nhận rằng đội bóng đang gặp vấn đề trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Ông cũng cho biết thêm các cầu thủ đang thiếu sự lạnh lùng ở các pha xử lý cuối cùng.

Trên bảng xếp hạng, Girona hiện xếp thứ 12 với chỉ 8 điểm sau 7 trận. Họ ghi 8 bàn và thủng lưới tới 10 lần. Thời điểm này mùa trước, Girona còn chễm chệ vị trí đầu bảng xếp hạng, với 6 chiến thắng và 1 trận hòa.

Từ thực tế những gì diễn ra, khả năng để Girona viết lại câu chuyện cổ tích là điều bất khả thi. Có lẽ, đã tới lúc CLB đối mặt với hiện thực phũ phàng, rằng họ không còn đáng sợ như năm ngoái.

