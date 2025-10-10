Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chương trình kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

  • Thứ sáu, 10/10/2025 09:19 (GMT+7)
  • 09:19 10/10/2025

Tối 9/10, tại Thủ đô Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân dịp Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un; Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng nước Nga Thống Nhất, Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cùng các đại biểu tham dự chương trình.
Thiếu nhi Triều Tiên tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
(Từ trái qua) Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường; Tổng Bí thư; Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un; Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng nước Nga Thống Nhất, Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tham dự Chương trình.
Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo các nước tham dự Chương trình.
Các thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam tham dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Các đại biểu tham dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Quần chúng nhân dân Triều Tiên tham dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Thống Nhất/TTXVN

