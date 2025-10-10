Chương trình kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

0

Theo đài RT, cảnh sát phát hiện Konstantin Ganich (còn có tên là Kostya Kudo), một nhà giao dịch và blogger tiền số nổi tiếng tại Ukraine, tử vong với vết đạn bắn vào đầu. Cơ quan chức năng nghi ngờ đây là một vụ tự sát.