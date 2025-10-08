Dấu ấn quan trọng trong mối quan hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Triều Tiên dự lễ kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk đến trình Quốc thư (Hà Nội, 12/8/2024). Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9-11/10. Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh trả lời phỏng vấn về ý nghĩa chuyến thăm này.

- Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên?

- Đại sứ Lê Bá Vinh: Cách đây 75 năm, ngày 31/1/1950, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Từ đó đến nay, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước luôn được hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước coi trọng, không ngừng được củng cố và phát triển.

Hai bên duy trì sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Dựa trên nền tảng quan hệ vững chắc đó, thời gian qua, hai bên thường xuyên duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp với tin cậy chính trị cao hơn, các kết quả hợp tác thực chất hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nắm tay nhau, thể hiện tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Triều Tiên (Hà Nội, 1/3/2019). Ảnh: TTXVN

Chính vì vậy, tiếp sau chuyến thăm hữu nghị chính thức đến Việt Nam rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Triều Tiên tiếp tục là một minh chứng sống động cho tình hữu nghị thủy chung, bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Chuyến thăm cũng là dịp để Việt Nam truyền tải đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Càng ý nghĩa hơn nữa khi chuyến thăm diễn ra vào thời điểm then chốt với mỗi Đảng, mỗi nước và quan hệ song phương. Trong đó, Việt Nam vừa tổ chức thành công các sự kiện lớn trong năm 2025 như kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh 2/9.

Việt Nam đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra; tiến hành tổng kết 40 năm đổi mới và tập trung triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV.

Triều Tiên cũng đang tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2025), đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội VIII của Đảng Lao động Triều Tiên đề ra và gấp rút chuẩn bị cho Đại hội IX.

Chính vì vậy, chuyến thăm sẽ là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của mỗi nước và trong mối quan hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên đang phát triển hết sức tốt đẹp hiện nay.

Nhân dịp này, lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước sẽ đi sâu trao đổi, xác định các phương hướng, biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển hiệu quả, thực chất, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, phù hợp với các quy định liên quan, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

- Đại sứ có thể điểm lại mối quan hệ giữa Việt Nam và Triều Tiên trong 75 năm qua và cho biết tình hình hợp tác hiện nay giữa hai nước?

- Đại sứ Lê Bá Vinh: Triều Tiên là một trong ba quốc gia đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau Trung Quốc và Liên Xô, ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời tuyên bố của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 14/1/1950) bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ với các nước.

Năm 1955, Việt Nam mở Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng và Triều Tiên cũng thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Các đại biểu chúc mừng Đại sứ cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1954-10/10/2025). Ảnh: TTXVN

Triều Tiên cũng là nước sớm công nhận và đặt quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ với Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đồng ý để Việt Nam lập Cơ quan đại diện thường trú của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại Bình Nhưỡng từ năm 1966 và Cơ quan đại diện thường trú cấp Đại sứ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam từ năm 1969, đồng thời giúp toàn bộ kinh phí hoạt động và sinh hoạt cho Cơ quan đại diện Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và sau đó là Đại sứ quán Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cho đến hết năm 1975.

Về phần mình, từ sau chiến tranh đến nay, nhân dân Việt Nam nhiều lần hỗ trợ nhân dân Triều Tiên hàng chục nghìn tấn gạo.

Trải qua lịch sử hình thành và phát triển quan hệ, cho đến nay, hai nước đã tiến hành nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, trong đó đáng chú ý nhất là chuyến thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1957; chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Thủ tướng Triều Tiên Kim Nhật Thành vào năm 1958; chuyến thăm Triều Tiên của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào năm 1961; chuyến thăm không chính thức đến Việt Nam của Chủ tịch Kim Nhật Thành vào năm 1964; chuyến thăm chính thức Triều Tiên của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công vào năm 1988; chuyến thăm chính thức Triều Tiên của Chủ tịch nước Trần Đức Lương vào năm 2002; chuyến thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào năm 2007; chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vào năm 2019 và dịp này là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong khuôn khổ các chuyến thăm, hai bên nhất trí tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, mở rộng giao lưu, trao đổi đoàn các cấp theo kênh Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu.

Hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân được tăng cường, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước về truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Triều Tiên.

Hợp tác nông nghiệp là một trong những điểm sáng. Hai bên cũng thường xuyên trao đổi thiết thực, hiệu quả nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh và có nhu cầu.

Từ những thành quả đã đạt được hiện nay, tôi tin tưởng rằng mối quan hệ Việt Nam-Triều Tiên sẽ tiếp tục được gìn giữ, kế thừa và phát huy mạnh mẽ, qua đó đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển mỗi nước, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên lên tầm cao mới, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.