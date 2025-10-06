Triều Tiên tăng sức mạnh hải quân với tàu khu trục 5.000 tấn

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa có chuyến thị sát tàu khu trục lớp Choe Hyon tại triển lãm quốc phòng của nước này, đồng thời cảnh báo đáp trả trước các động thái quân sự gia tăng của Mỹ và Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa có chuyến thị sát tàu khu trục lớp Choe Hyon. Ảnh: KCNA

Ông Kim chỉ đạo hải quân nước này phải chuẩn bị sẵn sàng để "răn đe hoặc phản công và trừng phạt triệt để những hành động khiêu khích của kẻ thù", KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo.

Năm nay là năm thứ ba liên tiếp Triều Tiên tổ chức triển lãm quốc phòng, nhằm quảng bá những thành tựu trong nỗ lực hiện đại hoá quân đội.

Các nhà phân tích nước ngoài chưa xác định được thời điểm tàu Choe Hyon sẽ đi vào hoạt động.

Tháng 9 vừa qua, hãng phân tích SI Analytics tại Hàn Quốc dựa vào hình ảnh vệ tinh xác định Triều Tiên đã lắp đặt động cơ cho tàu Choe Hyon và dự đoán tàu này có thể tiến hành thử nghiệm trên biển sớm nhất trong tháng này.

Hồi tháng 5, một tàu khu trục lớp Choe Hyon bị lật trong buổi lễ hạ thủy có sự tham dự của ông Kim.

Tàu khu trục lớp Choe Hyon tại triển lãm quốc phòng Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Theo thông tin trên báo chí Triều Tiên, tàu khu trục lớp Choe Hyon là tàu khu trục đa năng, có lượng giãn nước 5.000 tấn. Tàu dài từ 140 - 145 m, rộng khoảng 16 m.

Trong bài phát biểu tại triển lãm, ông Kim Jong-un ca ngợi "những kết quả gần đây của các dự án quan trọng... nhằm đưa cấu trúc năng lực quân sự của Triều Tiên trở thành nền tảng ngày càng hiện đại và tiên tiến, với lực lượng răn đe hạt nhân đóng vai trò xương sống".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc và Mỹ triển khai nhiều cuộc tập trận với kịch bản tác chiến hạt nhân, gia tăng triển khai khí tài tại Hàn Quốc và khu vực.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao việc Mỹ triển khai các phương tiện tấn công chiến lược và trinh sát... cũng như tiến hành những hành động thù địch gây ra mối đe dọa mới đối với an ninh quốc gia của chúng ta", ông Kim phát biểu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm tàu ​​khu trục Choe Hyon tại triển lãm “Defence Development - 2025”. Ảnh: Reuters

Ông cho biết Triều Tiên đã triển khai "các biện pháp rõ ràng" để đối phó với tình hình, phân bổ "khí tài đặc biệt" tương ứng cho "những mục tiêu chính mà chúng tôi quan tâm".

"Bản thân họ nên tự đánh giá liệu lãnh thổ của Hàn Quốc có phải là một nơi an toàn hay không trong mọi trường hợp", Chủ tịch Triều Tiên cảnh báo.

Đáp lại, Hàn Quốc kêu gọi Bình Nhưỡng nỗ lực vì đối thoại và hợp tác.

"Chúng tôi hy vọng Triều Tiên sẽ tham gia đối thoại và hợp tác vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và cộng đồng quốc tế", Yonhap dẫn tuyên bố của Văn phòng tổng thống Hàn Quốc.