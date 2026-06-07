Chuỗi thắng 'điên rồ' của Argentina trước World Cup

Đội tuyển Argentina tiếp tục cho thấy phong độ ổn định và đáng gờm trước thềm World Cup 2026.

Argentina gây ấn tượng mạnh. Ảnh: Reuters.

Sáng 7/6, Argentina giành chiến thắng 2-0 trước Honduras trong trận giao hữu. Kết quả này giúp thầy trò HLV Lionel Scaloni nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 18, qua đó khẳng định vị thế là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

Kể từ giữa năm 2022, nhà đương kim vô địch thế giới đã duy trì mạch chiến thắng ấn tượng trước nhiều đối thủ đến từ các khu vực khác nhau trên thế giới. Trong chuỗi trận này, Argentina lần lượt đánh bại Estonia (5-0), Honduras (3-0), Jamaica (3-0), UAE (5-0), Panama (2-0), Curacao (7-0) và Australia (2-0).

Không chỉ duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, đoàn quân của Scaloni còn thể hiện sức mạnh tấn công đáng sợ. Những chiến thắng đậm trước El Salvador (3-0), Costa Rica (3-1), Guatemala (4-1), Puerto Rico (6-0), Zambia (5-0) hay Angola (2-0) cho thấy chiều sâu đội hình cùng khả năng ghi bàn đa dạng của đội bóng Nam Mỹ.

Dưới thời HLV Scaloni, Argentina đã trở thành một trong những đội tuyển ổn định nhất thế giới. Chiến lược gia sinh năm 1978 sở hữu thành tích ấn tượng cùng hàng loạt danh hiệu lớn, bao gồm chức vô địch World Cup 2022 và hai danh hiệu Copa America.

Khi World Cup 2026 đang đến gần, tuyển Argentina cho thấy sự tự tin trong hành trình bảo vệ ngôi vương thế giới. Với bộ khung giàu kinh nghiệm cùng tinh thần chiến thắng được duy trì trong thời gian dài, đội bóng xứ Tango hứa hẹn sẽ tiếp tục là thách thức đáng gờm của mọi đội tuyển.

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