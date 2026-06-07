Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chuỗi thắng 'điên rồ' của Argentina trước World Cup

  • Chủ nhật, 7/6/2026 16:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đội tuyển Argentina tiếp tục cho thấy phong độ ổn định và đáng gờm trước thềm World Cup 2026.

Argentina gây ấn tượng mạnh. Ảnh: Reuters.

Sáng 7/6, Argentina giành chiến thắng 2-0 trước Honduras trong trận giao hữu. Kết quả này giúp thầy trò HLV Lionel Scaloni nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 18, qua đó khẳng định vị thế là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

Kể từ giữa năm 2022, nhà đương kim vô địch thế giới đã duy trì mạch chiến thắng ấn tượng trước nhiều đối thủ đến từ các khu vực khác nhau trên thế giới. Trong chuỗi trận này, Argentina lần lượt đánh bại Estonia (5-0), Honduras (3-0), Jamaica (3-0), UAE (5-0), Panama (2-0), Curacao (7-0) và Australia (2-0).

Không chỉ duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, đoàn quân của Scaloni còn thể hiện sức mạnh tấn công đáng sợ. Những chiến thắng đậm trước El Salvador (3-0), Costa Rica (3-1), Guatemala (4-1), Puerto Rico (6-0), Zambia (5-0) hay Angola (2-0) cho thấy chiều sâu đội hình cùng khả năng ghi bàn đa dạng của đội bóng Nam Mỹ.

Dưới thời HLV Scaloni, Argentina đã trở thành một trong những đội tuyển ổn định nhất thế giới. Chiến lược gia sinh năm 1978 sở hữu thành tích ấn tượng cùng hàng loạt danh hiệu lớn, bao gồm chức vô địch World Cup 2022 và hai danh hiệu Copa America.

Khi World Cup 2026 đang đến gần, tuyển Argentina cho thấy sự tự tin trong hành trình bảo vệ ngôi vương thế giới. Với bộ khung giàu kinh nghiệm cùng tinh thần chiến thắng được duy trì trong thời gian dài, đội bóng xứ Tango hứa hẹn sẽ tiếp tục là thách thức đáng gờm của mọi đội tuyển.

Messi tăng tốc trước thềm World Cup 2026 Lionel Messi đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với cường độ tập luyện cao và quyết tâm đạt phong độ tốt nhất trước trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.

Duy Luân

Argentina world cup 2026 Tuyển Argentina World Cup 2026

    Đọc tiếp

    MU thoi chay theo nhung cai ten hao nhoang hinh anh

    MU thôi chạy theo những cái tên hào nhoáng

    6 giờ trước 12:00 7/6/2026

    0

    Không phải ngôi sao đình đám nhất trên thị trường chuyển nhượng, nhưng Ederson có thể là mảnh ghép quan trọng trong công cuộc tái thiết Manchester United dưới thời Michael Carrick.

    Lich su ung ho Nam My o World Cup 2026 hinh anh

    Lịch sử ủng hộ Nam Mỹ ở World Cup 2026

    6 giờ trước 12:05 7/6/2026

    0

    Brazil và Argentina mang theo kỳ vọng vô địch, nhưng World Cup 2026 được dự báo là thử thách lớn nhất của bóng đá Nam Mỹ trong nhiều thập kỷ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý