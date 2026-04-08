Chuỗi burger nổi tiếng đóng cửa toàn bộ chi nhánh ở Hà Nội

Burger King, chuỗi thức ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ, đóng cửa toàn bộ cửa hàng tại Hà Nội và chưa có kế hoạch quay trở lại, theo đại diện đơn vị.

Burger King chính thức đóng cửa các chi nhánh ở Hà Nội. Ảnh: Burger King Việt Nam/Facebook.

Ngày 8/4, theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ cửa hàng Burger King tại Hà Nội đã ngừng hoạt động.

Trên website chính thức của thương hiệu, trước đây từng hiển thị các điểm bán tại 3 khu vực gồm Tây Hồ, Ba Đình và Cầu Giấy. Tuy nhiên, hiện các địa điểm này đều không còn xuất hiện trong hệ thống tìm kiếm cửa hàng.

Thực khách cũng không thể đặt hàng giao về tận nhà trên nền tảng Shopee Food.

Đại diện đơn vị vận hành cũng xác nhận các chi nhánh tại Hà Nội đã đóng cửa được 2 tháng và website của Burger King tại Việt Nam sẽ ngừng hoạt động trong thời gian tới.

Trước đó, một chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý khi một người dùng cho biết không thể tìm thấy bất kỳ cửa hàng Burger King nào tại Hà Nội.

Dưới các bài đăng liên quan, nhiều người dùng cho biết việc đóng cửa thực tế đã diễn ra từ khoảng đầu tháng 3. Một số ý kiến cũng chia sẻ rằng hiện tại, nếu muốn sử dụng sản phẩm của Burger King tại Hà Nội, lựa chọn gần như duy nhất là điểm bán trong khu vực sân bay.

Không chỉ tại Hà Nội, hệ thống Burger King tại TP.HCM cũng thu hẹp đáng kể. Đại diện Burger King cho biết hiện thành phố này chỉ còn khoảng 2-3 cửa hàng đang hoạt động.

Ở góc nhìn ngành, một số ý kiến cho rằng nguyên nhân có thể đến từ bài toán chi phí và hiệu quả kinh doanh. Mô hình vận hành tiêu chuẩn quốc tế với yêu cầu cao về nguyên liệu, quy trình và kiểm soát chất lượng thường kéo theo chi phí lớn. Trong khi đó, nếu lưu lượng khách và doanh thu không đạt kỳ vọng, việc duy trì hệ thống trở thành áp lực đáng kể.

Chuỗi thức ăn nhanh Burger King được thành lập tại Mỹ vào năm 1954 và hiện là một trong những thương hiệu burger lớn nhất thế giới. Thương hiệu nổi tiếng với sản phẩm Whopper cùng phương pháp nướng thịt trên lửa đặc trưng. Hệ thống của đơn vị hiện có hàng chục nghìn nhà hàng tại nhiều quốc gia, phục vụ hàng triệu khách mỗi ngày.

Burger King chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2012 thông qua hình thức nhượng quyền, với đối tác vận hành là Tập đoàn Imex Pan Pacific (IPPG). Cửa hàng đầu tiên được khai trương tại TP.HCM, đánh dấu bước tham gia của thương hiệu này vào thị trường thức ăn nhanh trong nước.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, hệ thống của Burger King tại Việt Nam đã nhiều lần thu hẹp quy mô. Dù chưa có thông tin chính thức về kế hoạch quay trở lại thị trường Hà Nội, sự biến mất của Burger King vẫn khiến không ít khách hàng bất ngờ, đặc biệt với một thương hiệu từng có độ nhận diện cao trong phân khúc thức ăn nhanh tại Việt Nam.