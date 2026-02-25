Phác thảo Galaxy S26 trước giờ ra mắt

Những tin đồn cho thấy Galaxy S26 chủ yếu nâng cấp phần cứng với chip xử lý mạnh hơn, công nghệ chống nhìn trộm và trợ lý AI mới.

Samsung cho biết sự kiện Galaxy Unpacked 2026 sẽ diễn ra vào 10h ngày 25/2 giờ Mỹ (1h sáng 26/2 theo giờ Việt Nam). Tại đây, công ty Hàn Quốc dự kiến trình làng dòng Galaxy S thế hệ mới, bên cạnh một số sản phẩm khác.

Dù hầu hết thông tin đang được giữ kín, Samsung xác nhận hồi tháng 1 rằng Galaxy S26 sẽ trang bị công nghệ bảo mật mới, sử dụng phần cứng chuyên dụng để hạn chế góc nhìn màn hình. Theo mô tả, người dùng vẫn thấy rõ nội dung khi nhìn trực diện, nhưng màn hình sẽ tối hơn khi nhìn từ góc nghiêng.

Dựa trên tin đồn, Galaxy S26 dự kiến không thay đổi nhiều so với bản tiền nhiệm. Samsung có thể nâng cấp thiết kế, cải thiện hiệu năng với chip xử lý, màn hình tốt hơn. Ngoài ra, AI và các phụ kiện kèm theo cũng là yếu tố đáng chờ đợi.

Giá bán và ngày ra mắt

Galaxy Unpacked 2026 được tổ chức tại San Francisco (Mỹ). Tương tự những năm trước, dòng Galaxy S26 dự kiến có 3 phiên bản gồm S26 tiêu chuẩn, S26+ và S26 Ultra.

So với những năm trước, sự kiện năm nay diễn ra trễ hơn (tháng 2 thay vì tháng 1). Tin đồn cho rằng việc hủy phát triển S26 Edge để thay bằng S26+ khiến Samsung lùi ngày tổ chức sự kiện, song công ty chưa xác nhận điều này.

Ưu đãi đặt trước của Samsung tại một số thị trường cũng xác nhận vài chi tiết trên S26. Tại Ấn Độ, người dùng đặt trước sản phẩm sẽ được gấp đôi bộ nhớ. Ví dụ nếu đặt phiên bản 256 GB, khách hàng sẽ nhận về điện thoại có bộ nhớ 512 GB.

Thư mời sự kiện Galaxy Unpacked 2026. Ảnh: Samsung.

Giá bán của Galaxy S26 vẫn là ẩn số. Những năm trước, tin đồn về việc tăng giá thường không chính xác. Trên thế hệ này, Samsung có thể thực sự tăng giá sản phẩm, ít nhất tại một số thị trường.

Ngày 12/2, trang tin ET News (Hàn Quốc) cho biết dòng Galaxy S26 có thể tăng giá tại thị trường nội địa. Phiên bản bộ nhớ 256 GB được dự đoán đắt hơn khoảng 68 USD , trong khi tùy chọn 512 GB có thể đắt hơn khoảng 110 USD .

Lý do tăng giá được cho đến từ chi phí bộ nhớ tăng. Tuy nhiên, chuyên gia rò rỉ (leaker) Roland Quandt cho rằng việc tăng giá sẽ không áp dụng cho hầu hết thị trường quốc tế, đồng nghĩa Samsung sẽ gánh chịu phần chi phí này.

Những thay đổi đáng chú ý

Theo The Independent, tin đồn về thiết kế của Galaxy S26 đã xuất hiện từ cuối năm ngoái. Trong khi S26 và S26+ nhiều khả năng giống bản tiền nhiệm, những thay đổi lớn hơn trong thiết kế có thể dành cho S26 Ultra.

Tháng 12/2025, Samsung đã vô tình để lộ ảnh dựng (render) của 3 mẫu S26 trong mã nguồn One UI 8.5. Dựa trên ảnh dựng thu thập bởi Android Authority, các bản vẽ độ nét cao và mô hình sản phẩm cũng nhanh chóng xuất hiện.

Loạt ảnh rò rỉ cho thấy cụm camera trên S26 và S26+ sẽ có phần lồi dạng viên thuốc tương tự iPhone 17. Các ống kính được xếp theo dạng dọc, trong khi đèn flash LED và cảm biến bổ sung nằm riêng bên phải.

Ảnh dựng các phiên bản Galaxy S26 dựa trên tin đồn. Ảnh: @OnLeaks.

Theo Ice Universe, Galaxy S26 sở hữu màn hình Super AMOLED kích thước 6,3 inch, lớn hơn so với bản tiền nhiệm (6,2 inch). Trong khi đó, S26+ giữ nguyên kích thước 6,7 inch tương tự S25+.

Nhìn chung, thiết kế của S26 và S26+ về cơ bản khá giống thế hệ trước. Khác biệt lớn nhất đến từ cụm camera mặt lưng. Với Galaxy S26 Ultra, thiết kế sản phẩm có thể nâng cấp nhẹ, mỏng hơn khoảng 0,4 mm so với S25 Ultra.

Một số tin đồn cho rằng S26 Ultra có thể loại bỏ bút cảm ứng S Pen. Tuy nhiên, loạt ảnh rò rỉ từ Ice Universe cho thấy sản phẩm vẫn giữ tính năng này. Samsung được cho đã tìm cách trang bị cụm nam châm cho sạc không dây Qi2 mà không ảnh hưởng đến bút cảm ứng.

Tương tự S26 và S26+, S26 Ultra sẽ có cụm lồi hình viên thuốc cho 3 camera sau, các cảm biến còn lại nằm bên phải. Theo Android Headlines, viền kim loại bao quanh camera trên máy được làm mới, thiết kế tương tự iPhone 17 Pro để tăng tính cao cấp.

S26 Ultra nhiều khả năng giữ nguyên kích thước màn hình 6,9 inch, song có thể dùng tấm nền OLED M14 chất lượng cao hơn. Đầu năm ngoái, The Elec cho biết công nghệ mới giúp màn hình đạt độ sáng tối đa khoảng 3.000 nit.

Loạt ảnh được cho của các phiên bản Galaxy S26. Ảnh: @OnLeaks.

Nâng cấp thú vị nhất trên màn hình của S26 là tính năng chống nhìn trộm, được Samsung xác nhận vào cuối tháng 1. Thay vì dán lớp bảo vệ chuyên dụng, tính năng này kết hợp phần cứng và phần mềm, giúp màn hình rõ ràng khi nhìn trực diện, tối hơn ở góc nghiêng để tránh nhìn trộm.

Samsung chưa xác nhận thiết bị nào sẽ hỗ trợ tính năng mới, song một số tin đồn cho rằng chỉ có Galaxy S26 Ultra trang bị công nghệ này.

Thông tin về màn hình chống nhìn trộm được SammyGuru phát hiện trong bản thử nghiệm One UI 8.5, gồm video mô tả cách hoạt động. Người dùng có thể kích hoạt tính năng trong phần cài đặt, bảng menu nhanh (Quick Settings) hoặc tùy ứng dụng.

Tương tự Apple, Samsung có thể loại bỏ titan, quay lại chất liệu khung nhôm trên dòng S26. Theo nguồn tin từ Fudzilla, thay đổi này giúp sản phẩm nhẹ và tản nhiệt tốt hơn.

Về màu sắc, Ice Universe cho biết S26 Ultra nhiều khả năng có 4 màu gồm đen, trắng, xanh dương và tím. Ít ngày sau, leaker Evan Blass tiết lộ S26 Ultra sẽ có thêm màu bạc và vàng hồng, tuy nhiên những màu này có thể chỉ bán độc quyền trên website Samsung.

Phần cứng và sạc không dây tốt hơn

Dựa trên tin đồn, S26 và S26 Ultra sẽ tiếp tục dùng chip xử lý khác nhau. Tháng 12/2025, trang tin ITHome (Trung Quốc) cho biết S26 và S26+ trang bị chip Exynos 2600 mới ra mắt của Samsung, trong khi S26 Ultra sẽ dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 từ Qualcomm.

Trên thực tế, hiệu năng những con chip này có thể không quá chênh lệch. Theo leaker Jukanlosreve, sức mạnh bộ xử lý thần kinh (NPU) trên Exynos 2600 cao gấp 6 lần A19 Pro của Apple. Hiệu năng đồ họa (GPU) trên Exynos mới cũng cao hơn 29% so với Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Có tin đồn cho rằng Galaxy S26 sẽ tích hợp tính năng chống lừa đảo bằng AI. Về cơ bản, chế độ này sẽ phân tích cuộc gọi và tin nhắn từ số lạ, dán nhãn cảnh báo nếu có nguy cơ lừa đảo. Hiện tại, tính năng này chỉ xuất hiện trên dòng Pixel của Google.

Từ trái sang: Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ và Galaxy S25. Ảnh: The Verge.

Galaxy S26 và S26+ dự kiến không có nhiều nâng cấp về camera, các thay đổi chủ yếu dành cho S26 Ultra. Theo Ice Universe, 3 sản phẩm dự kiến sử dụng camera telephoto hỗ trợ zoom quang 3x, cảm biến ISOCELL 10 MP với khẩu độ f/2.4.

Do không có tin rò rỉ đáng chú ý về camera chính và camera góc siêu rộng, nhiều khả năng S26 và S26+ chỉ tập trung cải tiến phần mềm và thuật toán xử lý ảnh, phần cứng camera không thay đổi.

Với S26 Ultra, leaker Ahmed Qwaider cho biết Samsung sẽ nâng cấp camera chính 200 MP trên sản phẩm với khẩu độ rộng hơn (f/1.4 so với f/1.7). Khẩu độ cho camera telephoto 50 MP cũng có thể tăng từ f/3.4 lên f/2.9, cải thiện khả năng thu sáng khi chụp xa.

Thay đổi lớn nhất trên S26 Ultra đến từ sạc pin. Theo Qwaider, sản phẩm dự kiến hỗ trợ sạc nhanh có dây tối đa 60 W, tăng từ 45 W. Cả 3 sản phẩm nhiều khả năng tích hợp chuẩn sạc không dây Qi2, kèm nam châm để cố định chắc chắn hơn.

Những chi tiết khác

Theo Qwaider, Galaxy S26 tiêu chuẩn sẽ nâng cấp pin từ 4.000 mAh lên 4.300 mAh, S26 Ultra tăng từ 5.000 mAh lên 5.200 mAh. Trong khi đó, S26+ dự kiến giữ nguyên dung lượng 4.900 mAh như bản tiền nhiệm.

Ngoài Galaxy S26, Samsung được cho sẽ giới thiệu dòng tai nghe Galaxy Buds4 mới. Theo ảnh rò rỉ từ ứng dụng Samsung Tips, tai nghe mới sẽ có hộp sạc nhỏ hơn, củ tai không còn nhiều góc cạnh.

Mặt lưng của Galaxy S25 Ultra. Ảnh: The Verge.

Galaxy Buds4 và Buds4 Pro sẽ hỗ trợ cử chỉ đầu để nhận và từ chối cuộc gọi. Apple cũng trang bị tính năng này trên AirPods Pro 3 và AirPods 4. Theo SamMobile, bộ đôi tai nghe mới cũng tích hợp chip UWB, hỗ trợ định vị tốt hơn với mạng Find Hub của Google.

Phần mềm cũng là chi tiết đáng chờ đợi. Samsung vừa thông báo đạt thỏa thuận với Perplexity để tích hợp AI tác tử lên hệ sinh thái Galaxy. Các chi tiết về thỏa thuận nhiều khả năng được chia sẻ trong sự kiện sắp tới.