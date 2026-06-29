Chứng khoán VIX thay cùng lúc chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc

Chỉ 3 ngày sau Đại hội đồng cổ đông thường niên, Chứng khoán VIX đã thay đổi bộ máy lãnh đạo cấp cao khi đồng thời bổ nhiệm chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc mới.

Chứng khoán VIX cùng lúc thay đổi 2 vị trí lãnh đạo cấp cao. Ảnh: VIX.

Theo các nghị quyết HĐQT có hiệu lực từ ngày 29/6, ông Hà Huy Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, thay ông Nguyễn Tuấn Dũng.

Ông Hà Huy Hùng là thành viên HĐQT độc lập của VIX từ tháng 5/2025. Doanh nghiệp cho biết ông có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý công nghệ, quản trị kinh doanh và điều hành doanh nghiệp.

Cùng ngày, HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Dũng làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, thay ông Trương Ngọc Lân sau khi ông Lân nộp đơn từ nhiệm với lý do cá nhân.

Ông Nguyễn Tuấn Dũng có khoảng 20 năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán, hơn 12 năm gắn bó với VIX qua nhiều vị trí. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT của công ty. Theo báo cáo quản trị, ông hiện sở hữu gần 998.000 cổ phiếu VIX, tương đương khoảng 0,04% vốn điều lệ.

Sau khi kiện toàn nhân sự, HĐQT VIX nhiệm kỳ 2026-2031 gồm ông Hà Huy Hùng giữ chức Chủ tịch; các thành viên gồm ông Nguyễn Tuấn Dũng, ông Đỗ Ngọc Đĩnh, ông Phan Đức Lĩnh và bà Cao Thị Hồng.

Việc thay đổi nhân sự diễn ra không lâu sau ĐHĐCĐ thường niên 2026, nơi cổ đông VIX đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu hoạt động đạt hơn 4.420 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 1.500 tỷ đồng , lần lượt giảm khoảng 35% và gần 48% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Thành lập năm 2007, hiện Chứng khoán VIX hoạt động trong các mảng môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ (margin), tự doanh, tư vấn đầu tư và ngân hàng đầu tư. Những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục nằm trong nhóm công ty chứng khoán có lợi nhuận cao nhờ đẩy mạnh hoạt động tự doanh và đầu tư vào danh mục cổ phiếu, trái phiếu quy mô lớn.

Năm 2025, VIX ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 6.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 2.900 tỷ đồng , đều thuộc nhóm cao nhất kể từ khi thành lập.