Chủ tịch Chứng khoán Thành Công cùng toàn bộ HĐQT xin từ nhiệm

Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên, toàn bộ 5 thành viên HĐQT Chứng khoán Thành Công đồng loạt nộp đơn từ nhiệm, mở đường cho cuộc thay đổi lớn ở thượng tầng.

TCI sắp "thay máu" toàn bộ dàn lãnh đạo cấp cao. Ảnh: TCI.

Ngày 18/6, HĐQT CTCP Chứng khoán Thành Công (HoSE: TCI) đã thông qua nghị quyết ghi nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT, cùng các thành viên còn lại trong HĐQT.

Theo công bố của doanh nghiệp, các đơn từ nhiệm được đưa ra với lý do cá nhân và sẽ có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Nguyễn Khánh Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT TCI từ tháng 2/2022. Ngoài vai trò tại công ty chứng khoán này, ông còn tham gia điều hành nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái SGI Holdings.

Ngoài ông Nguyễn Khánh Linh, hai Phó chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Quốc Việt và ông Nguyễn Đông Hải cũng nộp đơn xin từ nhiệm trong ngày 18/6. Trước đó, công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Trần Bảo Toàn và ông Đinh Trần Lạc Thiện. Như vậy, toàn bộ 5 thành viên HĐQT đương nhiệm của TCI đều sẽ rời vị trí nếu được cổ đông chấp thuận tại đại hội sắp tới.

Động thái trên diễn ra ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của doanh nghiệp dự kiến tổ chức ngày 20/6.

Theo tài liệu họp đại hội, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông phương án miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT hiện hữu và bầu mới 5 thành viên cho nhiệm kỳ tiếp theo. Đến nay, công ty đã công bố hai ứng viên HĐQT mới là bà Vũ Thị Như Mai và ông Phạm Trần Hoàn, trong khi danh tính 3 ứng viên còn lại chưa được tiết lộ.

Song song với việc thay đổi HĐQT, TCI cũng trình cổ đông miễn nhiệm 3 thành viên Ban kiểm soát, cho thấy doanh nghiệp đang thực hiện đợt tái cơ cấu nhân sự cấp cao quy mô lớn.

Không chỉ biến động nhân sự, đại hội năm nay còn được chú ý khi TCI trình kế hoạch tăng vốn mạnh.

Theo phương án dự kiến, công ty sẽ chào bán hơn 57,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp có thể huy động khoảng 578 tỷ đồng . Cùng với các kế hoạch phát hành khác, quy mô vốn huy động dự kiến vượt mốc 1.000 tỷ đồng .

Năm 2026, TCI đặt mục tiêu doanh thu gần 233 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 14 tỷ đồng , đồng thời tiếp tục không chia cổ tức.