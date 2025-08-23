Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chung kết Siêu cúp: Ronaldo tỏa sáng

  • Thứ bảy, 23/8/2025 18:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 23/8, Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền ở màn so tài với Al Ahli tại Siêu cúp Saudi Arabia trên sân vận động Hong Kong.

Ronaldo quyết tâm chinh phục Siêu cúp.

Tỷ số: Al Nassr 1-1 Al Ahli

Cầu thủ ghi bàn: Cristiano Ronaldo (41'), Franck Kessie (45+6').

Diễn biến chính:

  • Phút 16, sau pha làm tường của Cristiano Ronaldo, Wesley (Al Nassr) thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng lại đặt lòng đưa bóng đi chệch cột.
  • Phút 19, Joao Felix nỗ lực đột phá rồi tung cú sút từ góc hẹp khiến Mendy phải vất vả cản phá.
  • Phút 22, Ronaldo tung người móc bóng từ cự ly gần nhưng Mendy đã chơi xuất sắc để giúp Al Ahli bảo toàn mành lưới.
  • Phút 38, Al Nassr được hưởng penalty sau tình huống để bóng chạm tay của hậu vệ phải Majashi.
  • Phút 41, Ronaldo đá penalty lạnh lùng vào chính giữa khung thành, đánh lừa thủ môn dày dặn kinh nghiệm Mendy.
  • Phút 45, Ivan Toney đánh đầu tung lưới Al Nassr nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.
  • Phút 45+6, Kessie tung cú đặt lòng kỹ thuật từ sát vạch 16,5 m, bóng chạm chân Simakan, đổi hướng đi vào lưới trước sự bất lực của Bento.

Thông tin trận đấu:

  • Sadio Mane bị treo giò vì thẻ đỏ ở trận bán kết.
  • Al Ahli có đầy đủ dàn hảo thủ cho chung kết.
  • Al Nassr bất bại trong 5 lần gần nhất gặp Al Ahli (3 thắng, 2 hòa).
  • Cristiano Ronaldo vẫn chưa có danh hiệu nào chính thức kể từ khi đến Saudi Arabia.

Đội hình ra sân

Sieu cup Saudi Arabia anh 1

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Nghịch lý Ronaldo

Cristiano Ronaldo đứng trước cơ hội phá dớp khi cùng Al Nassr gặp Al Ahli ở chung kết Saudi Super Cup tại Hong Kong (Trung Quốc) vào tối 23/8 (giờ Hà Nội).

8 giờ trước

Duy Anh

Siêu cúp Saudi Arabia Cristiano Ronaldo Ronaldo Al Nassr Al Ahli

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý