Chung kết Siêu cúp: Ronaldo tỏa sáng

|
Ronaldo quyết tâm chinh phục Siêu cúp.
Tỷ số: Al Nassr 1-1 Al Ahli
Cầu thủ ghi bàn: Cristiano Ronaldo (41'), Franck Kessie (45+6').
Diễn biến chính:
- Phút 16, sau pha làm tường của Cristiano Ronaldo, Wesley (Al Nassr) thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng lại đặt lòng đưa bóng đi chệch cột.
- Phút 19, Joao Felix nỗ lực đột phá rồi tung cú sút từ góc hẹp khiến Mendy phải vất vả cản phá.
- Phút 22, Ronaldo tung người móc bóng từ cự ly gần nhưng Mendy đã chơi xuất sắc để giúp Al Ahli bảo toàn mành lưới.
- Phút 38, Al Nassr được hưởng penalty sau tình huống để bóng chạm tay của hậu vệ phải Majashi.
- Phút 41, Ronaldo đá penalty lạnh lùng vào chính giữa khung thành, đánh lừa thủ môn dày dặn kinh nghiệm Mendy.
- Phút 45, Ivan Toney đánh đầu tung lưới Al Nassr nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.
- Phút 45+6, Kessie tung cú đặt lòng kỹ thuật từ sát vạch 16,5 m, bóng chạm chân Simakan, đổi hướng đi vào lưới trước sự bất lực của Bento.
Thông tin trận đấu:
- Sadio Mane bị treo giò vì thẻ đỏ ở trận bán kết.
- Al Ahli có đầy đủ dàn hảo thủ cho chung kết.
- Al Nassr bất bại trong 5 lần gần nhất gặp Al Ahli (3 thắng, 2 hòa).
- Cristiano Ronaldo vẫn chưa có danh hiệu nào chính thức kể từ khi đến Saudi Arabia.
Đội hình ra sân
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...