Chung cư Quy Nhơn mất điện nửa tháng, 1.000 dân khốn khổ

Nửa tháng trôi qua, hơn 1.000 cư dân Ecohome Nhơn Bình vẫn sống chật vật trong cảnh mất điện sau lũ.

Hình ảnh lũ dữ bủa vây chung cư Ecohome Nhơn Bình hôm 19/11. Người dân sống cảnh mất điện từ đó tới nay.

Trận lũ đêm 18/11 rạng sáng 19/11 khiến tầng hầm chung cư Ecohome Nhơn Bình, TP Quy Nhơn cũ (nay thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) ngập sâu, làm tê liệt toàn bộ hệ thống điện, nước và thang máy. Nửa tháng sau, hơn 1.000 cư dân vẫn chật vật trong cảnh thiếu thốn.

Chị L.H., một cư dân sinh sống tại đây, cho biết cuộc sống "đảo lộn hoàn toàn" từ sau trận lũ. Suốt từ ngày 18/11 đến nay, cư dân phải chịu cảnh mất điện, mất nước liên tục.

"Giờ thang máy đã được cấp điện tạm để đi lại, nhưng trước đó chúng tôi phải leo bộ lên xuống để xin từng can nước sinh hoạt. Bên trong cầu thang nước đổ lênh láng, rất nguy hiểm", chị nói với Tri Thức - Znews.

Hàng trăm xe máy, xe đạp điện cùng 2 ôtô gửi dưới hầm bị ngập nước, hư hỏng nặng. Theo người dân, Ban quản trị phải nhờ lực lượng Phòng cháy chữa cháy hỗ trợ bơm hút nước.

"Cư dân chúng tôi tự góp tiền mua xăng, thuê người hút nước, gần như kiệt sức. Không có một thông báo hay sự hỗ trợ rõ ràng nào từ ban quản lý hay chủ đầu tư", chị L.H. bức xúc.

Nhiều người phải trụ lại ở chung cư trong cảnh mất điện vì không còn chỗ để đi.

Chị Hồng Nhung, một cư dân khác, đã buộc phải dọn ra ngoài tạm trú vì đang mang thai và có con nhỏ, trong khi nhà ở tầng 11. "Mất điện, mất nước, leo bộ mỗi ngày tôi không chịu nổi. Tầng 11 bây giờ chỉ còn khoảng 3 hộ là chưa chuyển đi", chị nói.

Theo chị Nhung, hôm 5/12 cư dân đã gửi đơn kiến nghị lên UBND phường. Đến sáng nay, chị thấy lực lượng điện lực đã có mặt tại chung cư.

"Bức xúc quá, chúng tôi mới gửi đơn lên phường", chị cho hay.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chiều 6/12, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), cho biết ngày 5/12 phường đã tiếp nhận phản ánh và các cuộc gọi của người dân về tình trạng mất điện sau lũ kéo dài tại chung cư Ecohome Nhơn Bình.

"Sáng nay, chúng tôi đã làm việc với Ban quản lý chung cư, yêu cầu sớm khắc phục hậu quả. Đơn vị cho biết sẽ ưu tiên khôi phục nước sinh hoạt và vận hành tạm thang máy để cư dân đi lại. Việc cấp điện trở lại phụ thuộc vào kết quả thí nghiệm của Công ty Điện lực Bình Định và đơn vị sửa chữa", ông Quang thông tin.

Lực lượng PCCC và người dân khắc phục tầng hầm chung cư sau lũ.