Chứng chỉ IELTS trên toàn cầu sắp thay đổi

Từ ngày 17/7, IELTS sẽ cập nhật phiếu báo kết quả thi (TRF) theo quy định của Ofqual, bổ sung logo và tên chứng chỉ mới.

IELTS là bài thi tiếng Anh phổ biến cho những người không nói tiếng Anh bản xứ. Ảnh: BC.

Theo thông báo tại website chính thức, IELTS cho biết sẽ cập nhật thiết kế của mẫu chứng chỉ hiện hành để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý tại Anh.

Cụ thể, chứng chỉ IELTS được quản lý bởi Ofqual - cơ quan quản lý các văn bằng, kỳ thi và hoạt động đánh giá tại Anh. Kể từ ngày 17/7, tất cả phiếu báo kết quả thi (TRF) sẽ được cập nhật theo các yêu cầu về thiết kế của Ofqual. Cụ thể, TRF sẽ bổ sung:

Logo của Ofqual.

Tên chứng chỉ (qualification title) theo quy định của Ofqual.

Quy định này áp dụng đối với các chứng chỉ IELTS trên toàn thế giới. Tuy nhiên, việc thay đổi này chỉ liên quan đến hình thức thể hiện trên TRF. Tất cả phiếu báo kết quả được cấp trước và sau ngày 17/7 đều có giá trị pháp lý, được chấp nhận trong hồ sơ xét tuyển đại học và hồ sơ xin thị thực (visa). Kỳ thi IELTS cũng như kết quả mà thí sinh đã nhận sẽ không có bất kỳ thay đổi nào về trạng thái hay giá trị sử dụng.

Đối với những thí sinh đã được cấp TRF trong giai đoạn từ tháng 6/2024 đến ngày 16/7/2026, nếu có nhu cầu nhận phiên bản cập nhật với logo Ofqual và tên chứng chỉ mới, thí sinh có thể đăng ký để được cấp lại TRF sau ngày 17/7.

Thông tin tại website chính thức của IELTS khẳng định đây là lựa chọn không bắt buộc và không phát sinh bất kỳ khoản phí nào. Đơn vị tổ chức cũng lưu ý rằng việc đề nghị cấp lại TRF theo mẫu mới không làm thay đổi, khôi phục hoặc gia hạn thời hạn hiệu lực của chứng chỉ IELTS.

IELTS là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế do Hội đồng Anh (British Council), IDP IELTS và Cambridge University Press & Assessment đồng sở hữu. Hiện, IELTS hiện được quảng bá là "bài kiểm tra tiếng Anh đáng tin cậy nhất thế giới".

Bài thi này đánh giá bốn kỹ năng nghe, đọc, viết, nói của thí sinh. Hàng năm, hơn 2 triệu thí sinh thi IELTS với mục đích du học, định cư hay xin việc làm.

Tại Việt Nam, theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có IELTS từ 4.0 sẽ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT. Trong khi đó, với xét tuyển đại học, năm 2026, theo khảo sát của Tri Thức - Znews, không ít trường đại học sử dụng IELTS trong xét đầu vào.

Trước đó, các tổ chức điều hành IELTS cho biết từ giữa năm 2026 sẽ chính thức "khai tử" bài thi giấy truyền thống để chuyển sang hình thức thi trên máy tính hoàn toàn. Đây là lộ trình số hóa toàn diện, được các tổ chức điều hành IELTS công bố trên trang chủ toàn cầu.

Tuy vậy, để đáp ứng nhu cầu của những thí sinh quen viết tay, các tổ chức điều hành IELTS giới thiệu tùy chọn mới mang tên “Writing on Paper” (Viết trên giấy - PV). Theo đó, ở một số thị trường, thí sinh thi trên máy tính vẫn có thể chọn viết tay phần thi Writing trên giấy. Hình thức này cũng được đánh giá là thân thiện với thí sinh, giúp tăng sự tự tin khi làm bài nhưng vẫn đảm bảo độ ổn định và tin cậy.