Chức năng khiến TV nhanh hỏng

Độ sáng cao khiến hình ảnh sống động và dễ nhìn hơn. Tuy nhiên, bật tối đa trong thời gian dài có thể làm giảm tuổi thọ màn hình.

Ánh sáng là yếu tố quan trọng cho chất lượng hình ảnh. Ảnh: CoolBlue.

Độ sáng tối đa của TV ngày càng tăng, mang lại nhiều tiện ích. Hình ảnh sáng hơn thường dễ chịu với mắt và giúp việc xem TV trở nên dễ dàng trong môi trường nhiều ánh sáng. Tuy nhiên, việc duy trì nó ở mức cao cũng ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị. Việc để TV ở mức độ sáng quá cao ngoài mức cần thiết có thể dẫn đến thiết bị xuống cấp sớm hơn dự kiến.

Người dùng thường tìm kiếm khả năng đạt độ sáng tối ưu nhất để tận dụng nội dung HDR. Tuy nhiên, trong công nghệ hiển thị hiện đại, độ sáng cực cao không phải lúc nào cũng áp dụng cho toàn bộ màn hình, mà chỉ được kích hoạt ở những điểm nhỏ, có chi tiết sáng rực như tia chớp, lõi ngọn lửa, phản chiếu ánh nắng…

Do đó, độ sáng tổng thể mới là yếu tố quyết định, khiến TV LCD với đèn nền LED trông rực rỡ và sống động hơn. Độ sáng đặc biệt quan trọng để TV có thể dễ dàng nhìn thấy trong căn phòng sáng, ví dụ như phòng khách với rèm cửa mở.

Một số TV trước đây thường được cài sẵn chế độ “torch mode” (chế độ đuốc) để trưng bày tại cửa hàng để thu hút khách hàng. Sau đó khi mua về, thợ lắp đặt hoặc chính người dùng sẽ giảm độ sáng màn hình.

Nếu không biết đến torch mode và giữ nguyên độ sáng ở mức tối đa, TV sẽ tiêu thụ điện năng cao, bị hao tổn nhanh hơn và sinh ra lượng nhiệt dư thừa. Ảnh hưởng này còn phụ thuộc vào loại TV cụ thể đang sử dụng.

Trong đó, TV LCD dùng đèn nền LED cạnh viền (edge-lit) chịu ảnh hưởng nặng nhất do tất cả các đèn LED đều nằm ở một cạnh của màn hình. Ánh sáng được phân tán (thường là không đồng đều) qua toàn bộ tấm nền thông qua một lớp vật liệu. Ưu điểm của thiết bị là mỏng hơn, nhưng có độ bền giảm đáng kể, theo RTINGS.

Vì các đèn LED hoạt động với độ sáng cao hơn và lại tập trung ở một vị trí, ở mức độ sáng tối đa, chúng có xu hướng nóng lên vượt cả điểm sôi của nước. Trong thời gian dài, đèn LED có thể bị hỏng, hay làm nóng chảy và nứt lớp khuếch tán ánh sáng.

TV dùng đèn LED khác như full-array hay mini-LED không hỏng nhanh bằng, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng do cùng một nguyên lý. Nếu nhà sản xuất có bố trí vùng làm mờ, những khu vực hoạt động quá tải thường xuyên có thể bị hỏng trước, dẫn đến các điểm chết.

Trong khi đó, TV OLED không sử dụng đèn nền mà mỗi điểm ảnh (pixel) tự phát sáng. Tuy nhiên, công nghệ dùng lớp phát quan khá mỏng manh và dễ gặp các vấn đề như lưu ảnh vĩnh viễn (burn-in). Ví dụ, nếu để một hình ảnh đứng yên như bản tin thời sự trên màn trong thời gian dài, các khu vực như logo hoặc thanh thông tin phía dưới sẽ để lại dấu vết vĩnh viễn.

TV OLED hiện đại có cơ chế bảo vệ, như chu kỳ bù hình (compensation cycle), giúp cân bằng mức độ hao mòn. Tuy vậy, các pixel OLED vẫn sẽ mờ dần và mất độ rực rỡ theo thời gian. Tốc độ hao mòn của TV không đột ngột như đèn nền LED, nhưng sẽ nhanh hơn nếu người dùng để ở độ sáng cao.

Để giữ gìn màn hình, nguyên tắc chung là không giữ nguyên độ sáng ở mức 90-100%. Thay vào đó, hãy bật tính năng điều chỉnh độ sáng tự động trên TV (nếu có). Nhờ đó, hình ảnh có thể hiển thị rõ vào ban ngày, nhưng cũng được điều chỉnh khi đêm xuống để không gây chói.

Theo Howtogeek, đối với một chiếc TV có độ sáng đỉnh khoảng 1.000 nits, mức độ sáng từ 30-70% sẽ phù hợp nhất. Ngoài ra, một số mẹo như làm tối không gian thay vì tăng độ sáng thiết bị, hay mua màn hình có mức độ sáng tối đa cao hơn nhu cầu thực tế để kéo dài tuổi thọ tấm nền.