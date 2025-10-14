Chưa thể gạch tên De Bruyne

34 tuổi, đôi chân từng chai sạn bởi chấn thương, nhưng Kevin De Bruyne vẫn chứng minh anh chưa hề cạn kiệt phép thuật.

De Bruyne vẫn còn quá hay

Trong màu áo Napoli, tiền vệ người Bỉ hòa nhập nhanh đến bất ngờ, ghi 3 bàn ở mùa 2025/26 - một khởi đầu đầy khích lệ cho tân binh đến từ Premier League. Nhưng có lẽ, nơi anh tỏa sáng rực rỡ nhất vẫn là đội tuyển quốc gia.

6 trận, 6 bàn và 1 kiến tạo tại vòng loại World Cup 2026 - con số nói lên tất cả. Rạng sáng 14/10, De Bruyne lập cú đúp giúp Bỉ thắng 4-2 ngay trên sân Xứ Wales, qua đó củng cố ngôi đầu bảng J vòng loại World Cup 2026. Theo TNT Sports, anh đã góp dấu giày vào 11 bàn thắng chỉ sau 12 trận ở cả CLB lẫn ĐTQG mùa này - hiệu suất khiến ngay cả những tiền đạo đỉnh cao cũng phải ngả mũ.

“De Bruyne vẫn chưa hết thời,” TNT Sports bình luận ngắn gọn. Còn ESPN ví anh như “chai vang quý - càng để lâu càng ngon”. Quả thực, hiếm có cầu thủ nào giữ được phong độ, đẳng cấp và tầm ảnh hưởng bền bỉ đến thế ở tuổi 34.

Trên sân Cardiff, Xứ Wales nhập cuộc mạnh mẽ và sớm dẫn trước ở phút thứ 8. Bỉ chỉ cầm bóng 38% - một thống kê hiếm thấy với đội bóng vốn quen áp đảo đối thủ. Thế nhưng, chỉ cần vài khoảnh khắc lóe sáng của các ngôi sao - mà trung tâm là De Bruyne - cục diện đã thay đổi.

De Bruyne ghi bàn trong chiến thắng 4-2 của tuyển Bỉ trước Xứ Wales.

Theo WhoScored, De Bruyne không phải cầu thủ hay nhất trận (vinh dự đó thuộc về Jeremy Doku), nhưng anh là người định đoạt nhịp độ trận đấu. Với ba đường chuyền mở ra cơ hội (key passes), De Bruyne vẫn là bộ não sáng tạo, là “ngòi nổ” mà mọi đợt tấn công của Bỉ đều phải đi qua.

Không còn tốc độ như xưa, nhưng bù lại, De Bruyne giờ chơi bằng trải nghiệm, nhãn quan và sự tinh tế. Càng ít chạy, anh càng khiến bóng di chuyển nhanh hơn. Và với phong độ như hiện tại, tuyển Bỉ hoàn toàn có thể tin rằng “chiếc đồng hồ De Bruyne” vẫn đang chạy rất chuẩn, hướng họ thẳng đến World Cup 2026.