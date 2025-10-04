Mainoo có thể đá cặp De Bruyne

Napoli đang nổi lên như ứng viên hàng đầu để ký hợp đồng với tiền vệ trẻ 20 tuổi của Manchester United và đội tuyển Anh, Kobbie Mainoo, trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Mainoo sẵn sàng rời MU.

Theo Tuttomercatoweb, tương lai của Kobbie Mainoo tại Manchester United đang trở nên bất ổn nếu HLV Ruben Amorim tiếp tục tại vị. Việc chỉ được ra sân ba lần từ ghế dự bị kể từ đầu mùa, không có trận nào đá chính ở Premier League, khiến tài năng trẻ người Anh cân nhắc rời Old Trafford để tìm cơ hội thi đấu thường xuyên – yếu tố then chốt giúp anh nuôi hy vọng góp mặt tại World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel.

Nguồn tin cho biết Napoli là bến đỗ tiềm năng hàng đầu cho Mainoo. Nhà vô địch Serie A đã có những cuộc tiếp xúc tích cực với đại diện của cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, khi họ đang tìm kiếm một tiền vệ trẻ có khả năng điều tiết và bùng nổ.

Sự hiện diện của hai cựu sao Manchester United là Scott McTominay – người đang thăng hoa với danh hiệu MVP Serie A – và Rasmus Hojlund càng khiến Mainoo hứng thú với viễn cảnh cập bến Naples. Đặc biệt, khả năng được đá cặp cùng Kevin De Bruyne – nhạc trưởng mà Napoli đưa về để tái thiết tuyến giữa – là yếu tố khiến cầu thủ 20 tuổi “bật đèn xanh” cho thương vụ này.

Mùa hè vừa qua, Manchester United đã chặn kế hoạch cho mượn Mainoo, song tình hình hiện tại có thể khiến họ phải cân nhắc lại. Ngoài Napoli, nhiều ông lớn châu Âu như Bayern Munich, Real Madrid và Atlético Madrid cũng đang theo dõi sát sao diễn biến xung quanh tương lai của tiền vệ trẻ người Anh.

Nếu không được trao cơ hội tại Old Trafford trong thời gian tới, việc Mainoo rời “Nhà hát của những giấc mơ” chỉ còn là vấn đề thời gian.