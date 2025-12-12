Chưa ra mắt, iPhone gập đã 'gánh' kỳ vọng lớn lao

Thị trường điện thoại gập được cho là đang hướng tới một năm 2026 đột phá, và các nhà phân tích tin rằng iPhone gập chính là lý do cho kỳ vọng này.

Sau nhiều năm phát triển không đồng đều, thị trường điện thoại gập được cho là đang chuẩn bị cho một đợt tăng trưởng thực sự.

Counterpoint Research kỳ vọng lượng xuất xưởng tấm nền màn hình gập sẽ tăng vọt 46% vào năm 2026, thời điểm Apple bắt đầu đặt hàng linh kiện cho chiếc iPhone gập đầu tiên của mình.

Bên cạnh đó, IDC cũng cho rằng đã có sự gia tăng mạnh mẽ về lượng thiết bị xuất xưởng. Cả hai công ty phân tích này đều cho rằng quỹ đạo của phân khúc điện thoại gập hiện phụ thuộc vào sự xuất hiện của Apple với chiếc iPhone gập.

Tái định hình kỳ vọng của thị trường

Màn hình gập là một ý tưởng đột phá, nhưng từ lâu bị chỉ trích vì một nhược điểm cố hữu: nếp gấp hiển thị rõ ràng ở phần bản lề. Với các dòng sản phẩm như Galaxy Z Fold của Samsung, dù công nghệ được cải tiến qua nhiều năm, nếp gấp vẫn là một vấn đề chưa thể giải quyết triệt để.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn làm giảm trải nghiệm sử dụng, đặc biệt khi xem nội dung hoặc chơi game trên màn hình lớn.

Apple - với tư cách là công ty đi sau trong thị trường này, được kỳ vọng sẽ phá vỡ rào cản. Counterpoint lập luận rằng thời điểm này là chín muồi, bởi vì chỉ riêng chu kỳ thu mua của Táo khuyết đã có thể tái cấu trúc lại thị trường smartphone gập.

Dự báo thị phần xuất xưởng tấm nền màn hình gập cho smartphone theo nhà cung cấp. Ảnh: Counterpoint.

Theo nguồn tin, Apple đặt ra yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt với đối tác Samsung để giải quyết triệt để vấn đề nếp gấp trên màn hình. “Apple quyết tâm loại bỏ hoàn toàn nếp gấp, bất kể chi phí, nhằm tạo sự khác biệt so với các mẫu điện thoại gập hiện có”, nguồn tin nội bộ của chuỗi cung ứng tiết lộ với ET News.

Đây là một nỗ lực tốn kém nhưng có thể mang lại lợi thế cạnh tranh lớn cho Apple khi sản phẩm ra mắt vào năm 2026.

Theo BGR, Samsung sẽ là đơn vị duy nhất cung cấp màn hình gần như không có nếp nhăn này cho chiếc iPhone gập trong tương lai. Từ năm ngoái, Apple làm việc với Samsung trong việc phát triển màn hình gập. Chỉ có Samsung Display cung cấp màn hình đáp ứng được nhu cầu của Apple.

Ngoài ra, thiết kế của iPhone gập cũng hé lộ một số điểm nhấn thú vị. Apple sẽ sử dụng kính cường lực từ Corning cho màn hình ngoài, trong khi màn hình gập bên trong được trang bị lớp kính siêu mỏng (UTG), tương tự trên Galaxy Z Fold của Samsung.

Một màn hình không nếp gấp sẽ là lợi thế của iPhone gập so với các đối thủ vào năm 2026, miễn là Samsung và các hãng khác không kịp tung ra giải pháp tương tự.

Thách thức lớn

Ngay cả với động lực từ chiếc iPhone gập, phân khúc này vẫn phải đối mặt với những vấn đề quen thuộc. Người mua vẫn cảnh giác với bản lề dễ vỡ, nếp gấp nhìn thấy được và sự đánh đổi về pin.

Thêm vào đó, các nhà phát triển chưa nhất quán trong việc tối ưu hóa ứng dụng cho các bố cục lớn và đa dạng, làm giảm sức hấp dẫn của màn hình mở rộng. Hệ điều hành Android cũng có vấn đề về hỗ trợ thiết bị và phân mảnh tính năng.

Việc nhà sản xuất iPhone kiểm soát chặt chẽ cả phần cứng và phần mềm có thể giúp giải quyết một số vấn đề bằng cách làm mượt mà hơn quá trình chuyển đổi từ chế độ điện thoại sang máy tính bảng.

Ngoài ra. điểm khác biệt quan trọng của sản phẩm Táo khuyết nằm ở phần bản lề, cho phép thiết bị mở ra thành một màn hình lớn duy nhất thay vì ghép từ 2 tấm nền. Độ mỏng là yếu tố Apple đặc biệt chú trọng.

Các báo cáo cho biết iPhone Fold khi mở ra sẽ mỏng tương đương iPhone Air, trong khi lúc gập lại thiết bị dày ít nhất gấp đôi. Đây là thách thức về kỹ thuật nhưng phù hợp với định hướng của Apple, khi công ty tối ưu trọng lượng của phần cứng.

Ảnh dựng iPhone màn hình gập dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Một số tin đồn còn cho rằng iPhone Fold có thể đạt độ mỏng chỉ 4,8 mm, thậm chí 4,5 mm theo dự đoán của nhà phân tích Ming-Chi Kuo.

Các nhà mạng và nhà bán lẻ cũng sẽ có một câu chuyện rõ ràng hơn để truyền thông, và điều này có thể tiếp cận những người mua hàng đã phớt lờ điện thoại gập cho đến nay.

Tuy nhiên, Apple không thể khắc phục mọi thứ cùng một lúc. Điện thoại gập vẫn là một sản phẩm đắt tiền và có thể mất nhiều năm để tiếp cận thị trường đại chúng.

Những sản phẩm thế hệ tiếp theo như iPhone gập sẽ cần phải chứng minh rằng màn hình lớn hơn và hình dạng mới xứng đáng với mức giá cao cấp, chứ không chỉ là một sự mới lạ dành cho những người dùng.

Các nhà phân tích tin rằng năm 2026 đang được chuẩn bị cho sự tăng trưởng thực sự của phân khúc điện thoại gập. Một chiếc iPhone gập thành công có thể giúp năm sau trở thành năm mà sản phẩm này vượt ra khỏi thị trường ngách.

Tuy nhiên, một bước đi sai lầm cũng sẽ báo hiệu rằng smartphone gập cần nhiều hơn một màn hình không nếp gấp để có thể thu hút người dùng.