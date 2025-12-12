Đây là cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile

Nhiều quy định về chế độ thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh sẽ thay đổi từ ngày 1/1/2026. Việc kê khai sẽ định kỳ và có thể thực hiện trực tuyến trên eTax Mobile.

Ứng dụng eTax Mobile cho phép kê khai, tra cứu và nộp thuế trực tuyến. Ảnh: Xuân Sang.

Kể từ ngày 01/01/2026 (theo Nghị quyết 198/2025/QH15), chế độ thuế khoán đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ chính thức bị bãi bỏ hoàn toàn. Tất cả các hộ kinh doanh, bất kể doanh thu, sẽ phải thực hiện kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Đồng thời, thuế môn bài cũng sẽ không còn áp dụng đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Việc tính thuế vẫn dựa trên doanh thu chịu thuế và áp dụng tỷ lệ thuế trên doanh thu theo quy định tại Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Từ cùng thời điểm này trở đi, tất cả hộ kinh doanh đều phải kê khai thuế theo phương pháp kê khai. Người dân có thể tính và nộp số thuế theo quy định trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc trực tuyến qua ứng dụng eTax Mobile.

Đây là ứng dụng của Tổng cục Thuế Việt Nam, giúp người nộp thuế (NNT) có thể thực hiện các thủ tục thuế trực tuyến ngay trên điện thoại. Ứng dụng hỗ trợ kê khai, tra cứu thông tin và nộp thuế điện tử qua ngân hàng liên kết, cũng như gửi thông báo và cập nhật pháp lý ngay trên điện thoại.

Phiên bản 3.4.6 của ứng dụng bổ sung nhiều nâng cấp về chức năng hỗ trợ quyết toán thuế. NNT có thể tạo tờ khai quyết toán TNCN theo mẫu số 02 gợi ý từ dữ liệu Cơ quan Thuế tổng hợp từ tất cả các nguồn thu nhập.

Lưu ý ứng dụng chỉ hỗ trợ tra cứu thông tin quyết toán thuế của năm hiện tại -1 sau thời điểm 31/3 hàng năm. Tính năng tạo tờ khai cũng không áp dụng với trường hợp chỉ tiêu số 44, nghĩa là tổng số thuế nộp thừa trong kỳ dưới 10.000 đồng.

Cách lập tờ khai quyết toán trên eTax Mobile

Bước 1: Tải và đăng nhập vào ứng dụng. Người dân có thể sử dụng tài khoản đã tạo hoặc liên kết với VNeID đã định danh mức 2 để sử dụng các thông tin có sẵn từ Cơ sở Dữ liệu Quốc gia.

Lựa chọn đăng nhập bằng VNeID sử dụng dữ liệu có sẵn, giúp kê khai nhanh chóng.

Khi chọn liên kết, hệ thống sẽ tự động mở VNeID, yêu cầu đăng nhập vào tài khoản. Sau đó, người dùng cần ấn nút chấp nhận cho phép chia sẻ dữ liệu cho eTax Mobile.

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN, tiếp tục chọn Hỗ trợ lập tờ khai quyết toán.

Tính năng hỗ trợ quyết toán thuế vừa được nâng cấp.

Bước 3: Màn hình hiển thị, người dùng có thể chọn tra cứu thông tin quyết toán của 4 năm gần nhất (từ 2021-2024), và bấm Tra cứu.

Đến giao diện tạo tờ khai 02, hệ thống sẽ mặc định các thông tin như loại tờ khai, năm kê khai và trường hợp quyết toán. Người dân có thể chỉnh sửa thời điểm khai theo ý muốn, ấn Tiếp tục.

Chọn thời gian cần quyết toán và trả lời câu hỏi.

Hệ thống sẽ yêu cầu trả lời câu hỏi về tình hình NNT tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán. Nếu cá nhân đang làm việc theo hợp đồng lao động có tính bảo hiểm xã hội và tinh giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập, cần điền MST của tổ chức.

Nếu không, công dân điền thông tin cư trú, gồm tỉnh/thành phố và phường/xã, ấn Tiếp tục.

Bước 4: Điền thông tin NNT, các thông tin bắt buộc gồm họ tên, MST, và địa chỉ.

Kiểm tra thông tin và điều chỉnh khi có sai sót.

Hệ thống tự động hiển thị tờ khai do cơ quan thuế hỗ trợ tổng hợp trên cơ sở dữ liệu kê khai của tổ chức chi trả thu nhập. NNT cần kiểm tra, rà soát và chấp nhận, nếu có sai sót, ấn Thay đổi thông tin.

Bước 5: Trường hợp có điều chỉnh trên dữ liệu tờ khai, NNT điền vào mục “Lý do” tại chi tiêu tương ứng có thể điều chỉnh. Nếu có phần thuế nộp thừa, NNT ấn vào Nhập thông tin hoàn trả để yêu cầu nhận tiền qua hình thức tiền mặt hay chuyển khoản kèm ngân hàng liên kết.

Ấn Tiếp tục để nộp tờ khai.