Thỏa thuận bom tấn giữa Disney và OpenAI

Từ năm 2026, người dùng ChatGPT và Sora có thể tạo ảnh/video với nhân vật Disney mà không lo vi phạm bản quyền.

Logo Disney và ứng dụng Sora của OpenAI. Ảnh: Wired.

Disney vừa thông báo đầu tư 1 tỷ USD vào OpenAI, hợp tác cho phép người dùng tạo video với các nhân vật quen thuộc trong Sora.

Là một phần trong thỏa thuận kéo dài 3 năm, người dùng Sora có thể tạo video với hơn 200 nhân vật thuộc bản quyền của Disney, Marvel, Pixar và Star Wars kể từ năm 2026. Riêng Disney sẽ có quyền mua thêm cổ phần, trở thành khách hàng lớn của OpenAI.

Người dùng hưởng lợi

“Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đánh dấu thời điểm quan trọng với ngành công nghiệp giải trí.

Thông qua hợp tác với OpenAI, chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận câu chuyện một cách trân trọng và có trách nhiệm thông qua AI tạo sinh, tôn trọng và bảo vệ các nhà sáng tạo cùng sản phẩm của họ”, CEO Disney Bob Iger nhấn mạnh.

Disney cũng sẽ triển khai ChatGPT cho nhân viên, sử dụng công nghệ của OpenAI để phát triển các công cụ và trải nghiệm mới, theo thông cáo báo chí được công bố ngày 11/12.

Sora được OpenAI phát hành từ cuối tháng 10, sử dụng mô hình tạo video cùng tên. Theo CNBC, ứng dụng nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng App Store, nhưng cũng tạo làn sóng tranh cãi khi nền tảng tràn ngập video giả mạo thương hiệu, nhân vật nổi tiếng.

Hồi tháng 10, Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPAA) cho biết OpenAI cần “hành động ngay và quyết đoán” để ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền với Sora. Sam Altman, CEO OpenAI, cho biết công ty sẽ sớm áp dụng biện pháp thắt chặt việc tạo nhân vật.

Chuột Mickey là một trong các nhân vật Disney mà người dùng có thể tạo video trên Sora. Ảnh: Reuters.

Khi các startup AI dần thay đổi cách người dùng tương tác với nội dung trực tuyến, những công ty truyền thông như Disney tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ thông qua pháp lý.

Ngày 10/12, Disney đã gửi thư đến Google, yêu cầu ngừng các hành động vi phạm bản quyền đang diễn ra trên “quy mô khổng lồ”.

Bức thư ghi rằng Google đã sử dụng tác phẩm có bản quyền từ Disney để huấn luyện mô hình AI, phân phối bản sao nội dung mà không được cho phép.

Bằng chứng do Disney đưa ra gồm hàng chục ảnh/video tạo bởi ứng dụng Gemini, Nano Banana và Veo của Google, chứa các nhân vật như Darth Vader, Homer Simpson và Spider-Man.

Hồi tháng 6, Universal và Disney đã kiện công ty phát triển mô hình tạo ảnh Midjourney, cáo buộc sử dụng và phân phối trái phép nội dung AI chứa nhân vật bản quyền.

Đến tháng 9, Disney cũng yêu cầu Character.AI ngừng sử dụng các nhân vật bản quyền khi chưa được cho phép. Dù vậy, thỏa thuận với OpenAI cho thấy công ty này không hoàn toàn bài trừ AI.

Vẫn còn lo ngại

Dựa trên thông cáo báo chí, OpenAI và Disney đều cam kết sử dụng AI theo cách “bảo vệ sự an toàn của người dùng và quyền riêng tư của nhà sáng tạo”, đồng thời “tôn trọng ngành công nghiệp sáng tạo”.

Riêng OpenAI đồng ý duy trì các biện pháp kiểm soát, nhằm ngăn chặn việc tạo ra nội dung bất hợp pháp hoặc có hại trên nền tảng.

Theo thỏa thuận, một số nhân vật mà người dùng có thể tạo video trên Sora như Chuột Mickey, Nàng Tiên Cá, Lọ Lem, Người Sắt và Darth Vader. Disney và OpenAI nhấn mạnh thỏa thuận không bao gồm sử dụng hình ảnh hoặc giọng nói của người nổi tiếng.

Nguồn tin của WSJ cho biết các nhân vật Disney sẽ bị hạn chế nếu nội dung có chủ đề ma túy, rượu, tình dục hoặc xung đột với tài sản trí tuệ của công ty khác. Tuy vậy, các bên vẫn phải phòng ngừa bởi tính chất khó lường của AI tạo sinh.

CEO Disney Bob Iger. Ảnh: Bloomberg.

Sự hợp tác giữa Disney với OpenAI là kết quả sau 2 năm đàm phán. Những cuộc thương thảo diễn ra tích cực hơn vào mùa hè năm nay, sau khi OpenAI trình diễn mô hình Sora 2 và ứng dụng cùng tên cho Disney.

Không chỉ Sora, tính năng tạo ảnh trong ChatGPT (ChatGPT Images) cũng hỗ trợ nhân vật bản quyền của Disney, cho phép sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để tạo ảnh mong muốn.

“Disney là chuẩn mực toàn cầu về nghệ thuật kể chuyện, chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác với họ, cho phép mọi người mở rộng việc tạo, trải nghiệm nội dung tuyệt vời thông qua Sora và ChatGPT Images”, CEO Sam Altman nhấn mạnh.

Là một phần trong thỏa thuận, các video nổi bật do người dùng tạo bằng Sora cũng được phát hành trên nền tảng xem phim Disney+.

Theo CEO Bob Iger, Disney ấn tượng với khả năng tương tác nhân vật trong video 30 giây. Điều này có thể giúp thu hút và giữ chân người dùng trẻ tuổi trên Disney+.