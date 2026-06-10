Chưa làm thủ tục, 14.800 thí sinh có được thi tốt nghiệp THPT không?

Chiều 10/6, Bộ GD&ĐT thông tin trong tổng số 1.223.776 thí sinh, khoảng 14.800 em chưa làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 1,21%.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại trường THPT Yên Hòa. Ảnh: Đinh Hà.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có tổng số 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước bố trí 2.478 điểm thi với 54.409 phòng thi.

Tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 1.208.968 em, đạt tỷ lệ 98,79%. Như vậy, khoảng 14.800 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi. Năm ngoái cũng có khoảng 9.800 thí sinh bỏ làm thủ tục dự thi.

Với những em chưa đến điểm thi hôm nay, các điểm thi sẽ hỗ trợ làm thủ tục vào sáng sớm mai, trước buổi thi môn Ngữ văn. Ghi nhận của Tri Thức - Znews tại một số điểm thi, chiều nay, thí sinh đến làm thủ tục trong tâm thế thoải mái. Các em nghe phổ biến quy chế, đính chính sai sót thông tin (nếu có).

"Buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế, thời tiết, giao thông nhìn chung thuận lợi cho thí sinh làm thủ tục dự thi", theo Bộ GD&ĐT.

Theo lịch thi, sáng 11/6, thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên với môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Thí sinh nhận đề lúc 7h30 và bắt đầu làm bài từ 7h35.

Buổi chiều cùng ngày, thí sinh dự thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Đề thi được phát lúc 14h20, thời gian bắt đầu làm bài là 14h30.

Sáng 12/6, thí sinh làm hai bài thi tự chọn trong số các môn Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn). Thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút.

Bộ GD&ĐT lưu ý mỗi buổi thi, các thí sinh có mặt tại điểm thi, phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó.