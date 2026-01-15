Chữ viết tay ‘không đọc nổi’ của ông Anutin

Bản viết tay của Thủ tướng Anutin đang gây sốt mạng xã hội vì nét chữ khó luận. Nhiều người hài hước ví đây là "chữ bác sĩ", tạo nên làn sóng tò mò và thảo luận sôi nổi về nội dung thực sự của văn bản.

Ông Anutin Charnvirakul cùng các nghị sĩ đảng Bhumjaithai dự họp báo ở Bangkok, Thái Lan, ngày 15/8/2024. Ảnh: Reuters.

Mới đây, một video đăng tải trên mạng xã hội gây sốt với cộng đồng mạng Thái Lan. Video cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa chữ Thái được dạy trong sách giáo khoa và cách người bản ngữ thường viết trong đời sống hàng ngày.

Nội dung video so sánh các ký tự tiếng Thái được trình bày gọn gàng, chuẩn mực trong sách học với nét chữ viết tay đời thường khó đọc của nhiều người Thái. Phần lớn người xem, dù là người Thái Lan hay người nước ngoài đều cho rằng mô tả này rất sát thực tế, đồng thời nhận xét chữ viết tay tiếng Thái thường khó đọc hơn nhiều so với phiên bản “chuẩn sách vở”.

Cuộc thảo luận trở nên sôi nổi hơn khi một người dùng mạng xã hội chia sẻ bản ghi chép viết tay của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Bản ghi chép viết tay này do ông Anutin thực hiện từ nhiều năm trước. Nhiều người hài hước ví đây là "chữ bác sĩ".

Lý giải về nét chữ gây tranh cãi của ông Anutin, một số người dùng mạng xã hội cho rằng đây thực chất là kỹ thuật viết tốc ký. Đây là phương pháp sử dụng ký hiệu và chữ viết tắt để ghi chép nhanh thông tin cốt lõi, vốn rất phổ biến trước khi máy ghi âm ra đời, nên thường ưu tiên tốc độ thay vì tính thẩm mỹ hay dễ đọc.

Bản ghi chép về việc mua sắm thiết bị y tế của ông Anutin từng "gây bão" mạng xã hội Thái Lan vào tháng 9/2019. Thời điểm đó, ông đang giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Công cộng, và chính nét chữ đặc biệt trong văn bản này đã khơi dậy sự tò mò lớn từ dư luận.

Chữ viết tay của ông Anutin trong bản ghi chép hồi năm 2018 (ảnh trái) và trong thông điệp chúc mừng năm mới 2023 (ảnh phải). Ảnh: Bangkok Post.

Theo Bangkok Post, khi ấy, ông Anutin đăng bức ảnh chụp bản viết tay của mình lên mạng xã hội Facebook với mục đích đùa vui. Bức ảnh được chia sẻ rộng rãi và đã có người giải mã thành công chữ viết tay của ông.

Khi được phóng viên hỏi, ông Anutin từng gửi lời khen tới người nào đã giải mã được chữ viết của ông một cách chính xác, bởi khi viết xong, đến chính ông cũng còn thấy khó đọc.

Trái ngược với bản tốc ký gây sốt, chữ viết tay của ông Anutin thực tế rất dễ đọc khi được viết cẩn thận. Minh chứng là vào năm 2023, thông điệp chúc mừng năm mới do ông tự tay viết gửi đến các công chức Bộ Y tế Công cộng được nhận xét là vô cùng rõ ràng và dễ nhìn.

Từ bài đăng gây sốt này, nhiều người nhận định tiếng Thái vẫn là một trong những ngôn ngữ khó nhất đối với người nước ngoài. Thách thức không chỉ nằm ở hệ thống thanh điệu và chữ viết phức tạp, mà còn ở khoảng cách lớn giữa kiến thức học thuật và cách sử dụng biến hóa trong đời sống thực tế.