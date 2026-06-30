Chủ tịch xã, phường ở TP.HCM được quyết chuyển mục đích sử dụng đất

UBND TP.HCM vừa phân cấp 26 nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai cho chủ tịch UBND xã, phường. Trong đó, lãnh đạo địa phương được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền.

TP.HCM giao thêm quyền cho chủ tịch xã, phường trong quản lý đất đai. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phân cấp cho chủ tịch UBND cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố. Theo quyết định, lãnh đạo xã, phường ở TP.HCM được phân cấp thực hiện 26 nhiệm vụ liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai.

Đáng chú ý, chủ tịch UBND cấp xã được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân theo quy định của Luật Đất đai; quyết định giao đất cho cộng đồng dân cư và giao đất nông nghiệp cho cá nhân trong các trường hợp thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã, phường được phê duyệt phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để thực hiện các dự án chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn, mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn.

Đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, chủ tịch UBND cấp xã được quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá và công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Điều 229 Luật Đất đai.

Ngoài ra, chủ tịch UBND xã, phường được quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích đối với cá nhân; quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với từng dự án.

Trong công tác thu hồi đất, lãnh đạo cấp xã được ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất trong các trường hợp thuộc thẩm quyền; quyết định kiểm đếm bắt buộc; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và quyết định thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.

Ngoài ra, chủ tịch UBND xã, phường còn được quyết định trưng dụng đất, gia hạn thời gian trưng dụng đất; quyết định giá đất cụ thể trong các trường hợp thuộc thẩm quyền...

Theo quyết định, chủ tịch UBND xã, phường có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM cũng như trước pháp luật về kết quả thực hiện. Định kỳ, UBND xã, phường phải đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phân cấp và tổng hợp tình hình triển khai để báo cáo UBND TP.HCM.