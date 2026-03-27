Chủ tịch Viettel đề xuất xây hệ sinh thái tập đoàn vươn ra quốc tế

Chủ tịch Viettel đề xuất mở rộng không gian kinh tế quốc gia qua đầu tư ra nước ngoài, trong khi Chủ tịch Petrovietnam cho biết sẽ đột phá về năng lực quản trị và đổi mới sáng tạo.

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Sáng 27/3, tại trụ sở Chính phủ diễn ra Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng tri ân doanh nghiệp", do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ bước vào giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng trung bình 10% trở lên, cộng đồng doanh nghiệp sẽ giữ vị trí trung tâm, chủ thể trong sự phát triển. Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp phải đóng góp vào đổi mới, xây dựng thể chế, nhận thức rõ vai trò trong phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Hình thành các tổng thầu quốc gia

Phát biểu tại hội nghị, ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết ngay từ những ngày đầu năm, Viettel đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên tất cả lĩnh vực hoạt động để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Lãnh đạo Viettel cho rằng vị thế Việt Nam đã được nâng tầm trên trường quốc tế, ngoại giao kinh tế đã trở thành mũi nhọn. Trong bối cảnh Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, ông đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng không gian kinh tế quốc gia thông qua hình thức đầu tư này.

Theo ông Thắng, Nhà nước cần xác định mở rộng không gian kinh tế ra quốc tế là một trụ cột quan trọng của tăng trưởng quốc gia. Đầu tư ra nước ngoài không chỉ là "đi ra", mà là tổ chức nền kinh tế theo hướng hai chiều: vừa mở rộng ra bên ngoài, vừa thu hút nguồn lực toàn cầu vào Việt Nam.

Bên cạnh các thị trường truyền thống, Nhà nước cần quan tâm thêm các thị trường đang phát triển tại ASEAN, Nam Á, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh - nơi phù hợp với năng lực triển khai của Việt Nam. Đồng thời, Nhà nước cần chủ động tiếp cận các thị trường phát triển để nâng cấp công nghệ và tiêu chuẩn, coi Việt Nam là điểm đến quốc tế để thu hút dòng giá trị toàn cầu.

Chủ tịch Viettel đề xuất tập trung vào các mũi nhọn như hạ tầng chiến lược, công nghiệp công nghệ cao và các ngành dịch vụ giá trị cao có khả năng thu hút dòng chi tiêu quốc tế.

Song song đó, Nhà nước phát huy tối đa những lợi thế cạnh tranh đặc thù như nguồn nhân lực có khả năng thích ứng cao, chi phí hợp lý và năng lực triển khai thực tiễn mạnh; kinh nghiệm phát triển hạ tầng và dịch vụ trên quy mô lớn, cho phép không chỉ xuất khẩu sản phẩm mà có thể xuất khẩu mô hình; mạng lưới hội nhập sâu rộng cùng uy tín quốc gia ngày càng được nâng cao và đặc biệt là vị thế cân bằng trong quan hệ quốc tế.

Về tổ chức lực lượng, ông Tào Đức Thắng cho rằng cần hình thành các tập đoàn kinh tế chủ lực đóng vai trò dẫn dắt, tổ chức doanh nghiệp đi ra quốc tế theo mô hình hệ sinh thái. Các tổ chức này cần được xác định là tổng thầu quốc gia, có khả năng tích hợp, triển khai và dẫn dắt các doanh nghiệp khác tham gia theo chuỗi giá trị. Đây là mô hình mà Nhật Bản, Hàn Quốc đã thực hiện thành công và Trung Quốc đang triển khai ở quy mô lớn.

Đối với cơ chế chính sách, ông góp ý cần có cách tiếp cận ở tầm quốc gia. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia đã xây dựng các tổ chức và công cụ hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài một cách bài bản, hiệu quả như Nhật Bản có JETRO và JICA, Hàn Quốc có KOTRA và KOICA, Trung Quốc có chiến lược vành đai - con đường...

Qua đây, ông Thắng đề xuất xây dựng một chương trình quốc gia về mở rộng không gian kinh tế ra quốc tế. Song song đó là thí điểm các cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro cho các tập đoàn chủ lực khi đầu tư vào các ngành công nghệ mới hoặc thị trường chiến lược. Nhà nước cũng cần hình thành cơ chế tài chính và bảo lãnh rủi ro cấp Chính phủ để bảo vệ doanh nghiệp trước các biến động địa chính trị toàn cầu.

Theo ông Cường, Nhà nước nên nâng cấp vai trò hệ thống cơ quan đại diện ở nước ngoài thành đầu mối phát triển thị trường thực thụ, đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác cấp Nhà nước đã ký kết, đảm bảo tính thực chất và hiệu quả.

Tạo đột phá bằng đổi mới sáng tạo

Cũng tại hội nghị, ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết năm 2026, mục tiêu tăng trưởng 2 con số do Chính phủ giao vừa là thách thức vừa là động lực bứt phá, bước đầu đơn vị đã ghi nhận kết quả tích cực trong quý đầu năm.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm và cho giai đoạn 5 năm (2026-2030), lãnh đạo Petrovietnam nhấn mạnh doanh nghiệp sẽ tập trung 3 định hướng chiến lược trọng tâm.

Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Theo đó, doanh nghiệp xác định đột phá về năng lực quản trị, kiên định giữ vững nền tảng cốt lõi, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Toàn hệ thống đang thực hiện nghiêm về kỷ luật sản xuất, kỷ cương điều hành, siết chặt quản trị rủi ro và chi phí. Đặc biệt, tập đoàn đang tăng tốc hoàn thiện hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch theo Nghị quyết 79-NQ/TW, lấy con người làm trung tâm, phát huy sức mạnh văn hóa và sức mạnh nội sinh của toàn bộ hệ thống.

Bên cạnh đó, Petrovietnam tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng mới. Với quan điểm đầu tư phải đi trước một bước, tạo động lực tăng trưởng, tập đoàn kiên quyết tháo gỡ mọi điểm nghẽn, không để chậm tiến độ làm mất cơ hội phát triển; tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trong hoạt động cốt lõi là thăm dò, khai thác dầu khí.

Theo ông Sơn, chiến lược tiếp theo là tập trung vào các dự án đầu tư trọng điểm của ngành như dự án Lô B - Ô Môn, nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đồng thời, tập đoàn tăng cường đầu tư để hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái và tổ hợp về điện khí LNG; cùng với đó là chuẩn bị cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Song song, Petrovietnam định hướng thực hiện chiến lược chuyển dịch và đổi mới sáng tạo. Ông Sơn cho hay tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng không gian tăng trưởng xanh, sạch, bền vững, chủ động tham gia sâu vào xu thế chuyển dịch năng lượng và đẩy mạnh nghiên cứu, đầu tư vào điện gió ngoài khơi; tạo đột phá thực sự bằng việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và quản trị thông minh theo đúng tinh thần đột phá chiến lược quốc gia.