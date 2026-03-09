Petrovietnam sớm kích hoạt giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng

Petrovietnam kiến nghị Chính phủ xem xét các biện pháp mạnh hơn trong điều hành nguồn dầu thô, bao gồm dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước.

Trước diễn biến phức tạp của xung đột Trung Đông, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã sớm kích hoạt hàng loạt giải pháp ứng phó, đồng thời quyết liệt thực hiện Nghị quyết 36 ngày 6/3/2026 của Chính phủ nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng cho thị trường.

Sớm kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp

Ngày 6/3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 36 với các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm nguồn cung và điều hành giá xăng dầu trước rủi ro địa chính trị.

Nghị quyết cho phép Petrovietnam và các đơn vị thành viên chủ động hơn trong hoạt động mua bán, nhập khẩu dầu thô và nguyên liệu sản xuất xăng dầu nhằm ứng phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến nhân sự và tài sản của các đơn vị tại Trung Đông, Petrovietnam cũng đã làm việc với Bộ Ngoại giao để xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho cán bộ, người lao động đang làm việc tại khu vực này.

Bên cạnh đó, Petrovietnam tiếp tục kiến nghị Chính phủ xem xét các biện pháp mạnh hơn trong điều hành nguồn dầu thô, bao gồm dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước.

Song song với các giải pháp chính sách, Petrovietnam đã rà soát toàn bộ nguồn nguyên liệu đầu vào, bao gồm dầu thô và các sản phẩm trung gian tồn kho từ cả nguồn trong nước và nhập khẩu, để xây dựng kế hoạch vận hành ổn định cho các nhà máy lọc dầu trong các tháng tới.

Đồng thời, Petrovietnam đã làm việc với các đối tác quốc tế để bổ sung nguồn dầu thô, hỗ trợ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) ký thêm các hợp đồng mua dầu mới nhằm duy trì sản xuất.

Trong khi đó, đơn vị thành viên của Petrovietnam là Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đang vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trên 100% công suất, góp phần tăng nguồn cung xăng dầu cho thị trường và sẵn sàng hỗ trợ NSRP khi cần thiết.

Bảo đảm nguồn cung năng lượng cho sản xuất

Là đơn vị thành viên của Petrovietnam giữ vai trò chủ lực trong đảm bảo khí cho sản xuất điện, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang cấp tối đa khí nội địa cho các nhà máy điện, với sản lượng khoảng 9 triệu m3/ngày, cơ bản đáp ứng nhu cầu.

Đối với khí LNG nhập khẩu, PV GAS đã thu xếp hai chuyến tàu LNG, bảo đảm cung cấp khí cho sản xuất điện và công nghiệp trong những tháng tới.

Các chuyến tàu này đã vượt qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng leo thang nên chưa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, giá LNG trên thị trường quốc tế hiện đã tăng.

Để đảm bảo nguồn cung LPG, Petrovietnam đang tích cực chuẩn bị các phương án dưới sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành để sớm tiếp cận các nguồn cung mới.

Trong lĩnh vực thượng nguồn, hai đơn vị thành viên của Petrovietnam là Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) và Liên doanh Dầu khí Việt Nga Vietsovpetro được yêu cầu duy trì và phấn đấu gia tăng sản lượng khai thác, đồng thời giảm thiểu tác động từ chi phí vận chuyển gia tăng và nguy cơ gián đoạn nguồn nguyên liệu.

Trong khi đó, đơn vị thành viên khác của Petrovietnam là Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã xây dựng các kịch bản nhập khẩu bổ sung, đa dạng hóa nguồn cung và tuyến vận chuyển phù hợp với từng tình huống thị trường.

Về lĩnh vực hạ nguồn của Petrovietnam, nhà máy Đạm Cà Mau và nhà máy Đạm Phú Mỹ đều sản xuất ổn định nhờ nguồn khí trong nước, góp phần đảm bảo nguồn cung phân bón cho thị trường.

Trong lĩnh vực vận tải, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã chủ động rà soát và điều chỉnh hoạt động của đội tàu, đảm bảo các tàu đã được đưa về vị trí neo đậu an toàn và chuẩn bị phương án di chuyển khỏi vùng rủi ro khi cần thiết.

Cùng đó, Petrovietnam đã thiết lập cơ chế điều hành và trao đổi thông tin theo thời gian thực giữa các đơn vị thành viên nhằm kịp thời cập nhật diễn biến thị trường và xử lý các tình huống phát sinh.

Với các giải pháp điều hành đồng bộ và sự chủ động từ sớm, Petrovietnam cơ bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu và năng lượng cho thị trường trong nước, góp phần hạn chế tác động từ biến động địa chính trị và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.