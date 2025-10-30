Chủ tịch Tập: 'Mỹ - Trung đôi khi xảy ra va chạm là điều dễ hiểu'

Cuộc gặp đầu tiên sau 6 năm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc được kỳ vọng mở ra hướng hạ nhiệt căng thẳng thương mại và tái lập ổn định chiến lược.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Hàn Quốc vào ngày 30/10. Ảnh: Reuters.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra lúc 11h địa phương (9h giờ Hà Nội) tại sân bay quốc tế Gimhae, thành phố Busan (Hàn Quốc).

Hai nhà lãnh đạo bắt tay, chụp ảnh chung và trao đổi ngắn trước khi bước vào phiên họp kín. Ông Trump bày tỏ kỳ vọng “cuộc gặp sẽ rất thành công”, đồng thời mô tả Chủ tịch Tập là “một nhà đàm phán cứng rắn”.

Đáp lại, ông Tập Cận Bình nói “rất vui mừng” được gặp Tổng thống Mỹ sau nhiều năm gián đoạn. Trong phát biểu mở đầu, ông nhấn mạnh rằng sự khác biệt về điều kiện quốc gia khiến hai nền kinh tế lớn nhất thế giới “không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm”.

“Với điều kiện quốc gia khác biệt, việc chúng ta không luôn đồng thuận là điều bình thường. Giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới, đôi khi xảy ra va chạm là điều tự nhiên”, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói.

Chủ tịch Trung Quốc cũng ghi nhận “đóng góp đáng kể của Tổng thống Trump” trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và hỗ trợ tiến trình hòa bình giữa Thái Lan - Campuchia.

“Trung Quốc và Mỹ có thể cùng gánh vác trách nhiệm của các cường quốc, hợp tác để đạt được nhiều thành tựu thực chất hơn vì lợi ích của hai nước và toàn thế giới”, ông khẳng định.

Ông Tập kêu gọi hai bên “duy trì đúng hướng đi và đảm bảo con tàu khổng lồ mang tên quan hệ Trung - Mỹ tiếp tục tiến lên một cách vững vàng”.

Ông nói thêm: “Tôi tin rằng sự phát triển của Trung Quốc phù hợp với tầm nhìn đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại của ngài. Trong nhiều năm, tôi luôn nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Mỹ nên là đối tác, là bạn bè, đó là điều lịch sử chỉ ra và thực tế đòi hỏi”.

Khi bước vào bàn đàm phán, ông Trump gọi Chủ tịch Trung Quốc là “người bạn lâu năm”, đồng thời ca ngợi ông Tập là “một nhà lãnh đạo kiệt xuất, được kính trọng” và là “lãnh đạo vĩ đại của một quốc gia vĩ đại”.

“Chúng tôi đã đạt được nhiều thỏa thuận trước đây, và hôm nay sẽ tiếp tục đạt thêm một số thỏa thuận nữa”, ông Trump nói.

Cuộc họp kết thúc vào khoảng 12h50 trưa (giờ địa phương) mà không có tuyên bố công khai nào từ cả hai bên về việc liệu cuộc gặp có đạt được tiến triển hay không.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay chào tạm biệt tại sân bay quốc tế Gimhae, nơi diễn ra cuộc gặp. Ông Trump và ông Tập mỉm cười, trao nhau cái bắt tay cuối cùng trước khi rời khu căn cứ không quân.

Chủ tịch Tập Cận Bình sau đó lên xe rời sân bay trong đoàn hộ tống chính thức. Ông sẽ ở lại Hàn Quốc để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước và tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump dự kiến khởi hành về Mỹ trên chuyên cơ Không lực Một, khép lại chuyến công du châu Á được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Mỹ - Trung trong giai đoạn đầy biến động hiện nay.

Bàn về cuộc gặp, theo bà Wendy Cutler, Phó chủ tịch cấp cao Viện Chính sách Xã hội châu Á (Asia Society Policy Institute), cả Mỹ và Trung Quốc đều có “lợi ích chung” trong việc tìm cách giảm căng thẳng, nhằm tạo không gian cho việc điều chỉnh chiến lược dần dần ở các lĩnh vực trọng yếu.

“Cả hai bên đều muốn hạ nhiệt, để có thể giảm rủi ro trong những ngành chiến lược theo thời gian, nhưng điều đó không thể xảy ra trong một sớm một chiều,” bà nhận định.

Cutler dự đoán Washington và Bắc Kinh có thể đạt được một số thỏa thuận ngắn hạn nhằm ổn định quan hệ song phương và “ngăn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát”.

Bà cho rằng, dù mỗi bên đều tin mình đang nắm lợi thế trong cuộc gặp khi ông Trump thể hiện sự tự tin sau các thỏa thuận thương mại gần đây tại châu Á, còn ông Tập duy trì tầm nhìn dài hạn về quỹ đạo kinh tế Trung Quốc, đồng thời cả hai đều nhận thức rõ rủi ro nếu “đẩy căng dây” quá mức.