Chủ tịch Tập hối thúc tôn trọng chủ quyền, an ninh vùng Vịnh

Chủ tịch Tập Cận Bình vừa công bố đề xuất 4 điểm nhằm lập lại hòa bình tại Trung Đông, đồng thời cảnh báo thế giới không được sa vào "luật rừng".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, ngày 14/4. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tại cuộc hội đàm với Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed tại Bắc Kinh hôm thứ Ba (14/4), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đã đưa ra đề xuất bốn điểm nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông, Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo đó, ông Tập nhấn mạnh cần kiên định nguyên tắc chung sống hòa bình, đồng thời thúc đẩy xây dựng một cấu trúc an ninh mang tính chung, toàn diện, hợp tác và bền vững cho Trung Đông và khu vực Vùng Vịnh.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi tôn trọng nguyên tắc chủ quyền quốc gia, nhấn mạnh chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia trong khu vực phải được tôn trọng đầy đủ. Bên cạnh đó, an toàn của công dân, cơ sở vật chất và các thể chế của mọi quốc gia cần được bảo đảm hiệu quả.

Liên quan đến nguyên tắc thượng tôn pháp luật quốc tế, ông Tập cho rằng cần duy trì uy tín và hiệu lực của luật pháp quốc tế, nhằm ngăn chặn nguy cơ thế giới quay trở lại tình trạng “luật rừng”.

“Thẩm quyền của luật pháp quốc tế phải được bảo vệ. Chúng ta không thể chấp nhận việc thực thi luật pháp tùy tiện theo sở thích cá nhân, cũng như không được để thế giới rơi trở lại kịch bản 'mạnh thắng yếu’ như thời luật rừng”, ông Tập khẳng định.

Cuối cùng, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh yêu cầu phối hợp hài hòa giữa phát triển và an ninh, kêu gọi các bên cùng nỗ lực tạo dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các quốc gia tại Trung Đông và khu vực Vùng Vịnh.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố Mỹ đã gia tăng các hoạt động quân sự và tiến hành phong tỏa có mục tiêu, điều này chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng và làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh.

Phát biểu tại một cuộc họp báo 14/4, ông cho biết động thái của Mỹ "gây nguy hiểm hơn cho an toàn hàng hải qua eo biển, đồng thời khẳng định: "Đây là hành vi nguy hiểm và thiếu trách nhiệm".

Thái tử Sheikh Khaled đến Bắc Kinh từ ngày 13/4, bắt đầu chuyến thăm chính thức nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Chuyến thăm cấp cao này nằm trong nỗ lực chung của hai quốc gia đối tác lâu năm nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác phát triển và kinh tế.

Tháp tùng Thái tử là đoàn đại biểu cấp cao UAE, bao gồm nhiều quan chức chủ chốt trong các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, đầu tư và công nghiệp.

Cùng ngày 14/4, Thái tử Sheikh Khaled cũng đã chứng kiến lễ ký kết 24 thỏa thuận giữa các UAE và Trung Quốc, nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Các thỏa thuận được ký kết tại Hội nghị Xúc tiến Kinh doanh UAE - Trung Quốc, diễn ra bên lề chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thái tử Sheikh Khaled.

Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: Văn phòng Truyền thông Abu Dhabi.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thái tử Sheikh Khaled đã hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, tập trung thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tại buổi chiêu đãi được tổ chức để vinh danh, ông nhấn mạnh quyết tâm của UAE trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Trung Quốc.

Trước đó, Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã thăm Bắc Kinh vào năm 2024 và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.