Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân bắt đầu thăm Trung Quốc

  • Thứ ba, 14/4/2026 09:45 (GMT+7)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 tới 17/4.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 tới 17/4.

Đúng 9h18 ngày 14/4 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quốc tế Bắc Kinh có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Doãn Lực; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và Phu nhân; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và Phu nhân; đông đảo cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Đồng chí Doãn Lực, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân di chuyển dọc thảm đỏ, lần lượt bắt tay quan chức Trung Quốc và cán bộ phía Việt Nam, vẫy chào đại diện cộng đồng và sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc.

Đại biểu và kiều bào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đánh dấu một khởi đầu mới trong quan hệ song phương khi cả hai nước đều bước vào giai đoạn phát triển mới: Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung Quốc khởi đầu triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15.

Chuyến thăm là dịp rất quan trọng để nâng tầm gắn kết chiến lược và xác lập tầm cao mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước. Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước sẽ cùng xác định những định hướng mới, đột phá mới trong hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư và du lịch, hợp tác chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nỗ lực cùng hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của mỗi nước.

Sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 tới 17/4.

1 giờ trước

Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng.

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-bat-dau-tham-cap-nha-nuoc-den-trung-quoc-post1104727.vnp

Hồng Điệp/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tổng Bí thư Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Trung Quốc

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý