Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung - Mỹ có thể đạt thành công và thịnh vượng chung

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh và Washington có thể đạt được thành công và thịnh vượng chung, mang lại lợi ích cho cả 2 nước và thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại một sự kiện ở Bắc Kinh. Ảnh: THX/TTXVN





Cũng tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc phản đối các biện pháp áp thuế đơn phương từ Washington, nhưng sẵn sàng hoan nghênh các cuộc thương lượng liên quan đến ứng dụng TikTok - vốn đang đối mặt nguy cơ bị cấm tại Mỹ nếu không được bán lại cho một nhà đầu tư phù hợp.

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập Cận Bình nêu rõ chính phủ tôn trọng ý định của doanh nghiệp và hoan nghênh các công ty tiến hành đàm phán kinh doanh theo đúng quy luật thị trường, nhằm đạt giải pháp phù hợp với luật pháp và quy định của Trung Quốc, cũng như cân bằng lợi ích.

Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi Mỹ đảm bảo một môi trường kinh doanh công bằng, cởi mở và không phân biệt đối xử đối với các công ty Trung Quốc. Ông đồng thời nhắc lại thông điệp lịch sử rằng người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ quý giá của Mỹ và các đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cuộc trao đổi được đánh giá là “tích cực và mang tính xây dựng”, tập trung vào những vấn đề lợi ích chung.

Cùng ngày, trong một tuyên bố đăng trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Donald Trump khẳng định hai bên đã đạt “tiến triển về nhiều vấn đề rất quan trọng, trong đó có thương mại, fentanyl, nhu cầu chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, cũng như việc thông qua thỏa thuận TikTok”.

Ông cho biết sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, dự kiến diễn ra sau hơn 1 tháng nữa, đồng thời tiết lộ kế hoạch sẽ thăm Trung Quốc vào đầu năm tới.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng khẳng định cuộc điện đàm “rất hiệu quả”, đồng thời cho biết Chủ tịch Cận Bình dự kiến thăm Mỹ vào “một thời điểm thích hợp”.