Chủ tịch Quốc hội lên đường dự AIPA-46 và thăm Malaysia

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường tham dự AIPA-46 và thăm chính thức Malaysia. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Trưa 16/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Malaysia, Chủ tịch AIPA-46 Dato’ Johari Bin Abdul và thăm chính thức Malaysia theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah từ ngày 16 tới 20/9.

Đoàn đại biểu chính thức tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân có Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Thượng tướng Lê Tấn Tới; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đặng Hồng Đức; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh.

Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-46 tiếp tục khẳng định cam kết của Quốc hội Việt Nam tích cực tham gia, đóng góp vào việc phát huy vai trò của AIPA trong duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực, hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN; ủng hộ Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025 và AIPA-46, tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững; lồng ghép, thúc đẩy những ưu tiên, sáng kiến của Việt Nam, nhất là về an ninh mạng, năng lượng mới, kinh tế số..., gắn kết giữa mục tiêu, ưu tiên phát triển của Việt Nam với ASEAN.

Đây là chuyến thăm chính thức Malaysia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 11/2024), qua đó thúc đẩy hợp tác kênh Nghị viện song phương ngày càng hiệu quả, thực chất, góp phần tạo khuôn khổ pháp lý để Chính phủ, doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác.