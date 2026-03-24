Chủ tịch Quốc hội Iran nói tin đàm phán của ông Trump là giả

Trong khi Mỹ tạm hoãn kế hoạch nhằm vào hạ tầng năng lượng Iran, Israel bất ngờ mở đợt không kích quy mô lớn vào loạt căn cứ quân sự và xưởng vũ khí của Iran.

Ông Trump đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng hoãn các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày.

Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này không tham gia đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh.

Theo Al Jazeera, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã bác bỏ thông tin về các cuộc hội đàm giữa Iran và Mỹ, tương tự như tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này trước đó.

“Không có cuộc đàm phán nào được thực hiện với phía Mỹ như tuyên bố của tổng thống Trump. Tin giả đang được sử dụng nhằm thao túng thị trường tài chính, dầu mỏ và để giúp Mỹ cùng Israel thoát khỏi vũng lầy mà họ đang mắc kẹt”, ông viết trên mạng xã hội X.

Cũng trong thông điệp này, Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố Tehran sẽ không nhượng bộ cho đến khi "kẻ xâm lược bị trừng phạt đích đáng". Ông nhấn mạnh sự đoàn kết của bộ máy chính quyền xung quanh Lãnh tụ Tối cao và nhân dân là yếu tố kiên quyết để đạt được mục đích cuối cùng.

Người dân Kashmir quyên góp vàng để hỗ trợ Iran khắc phục hậu quả chiến tranh. Ảnh: Reuters.

Mỹ - Iran đàm phán bí mật?

Sáng ngày 23/3, Tổng thống Donald Trump đưa ra những tuyên bố mang tính bước ngoặt, mở ra hy vọng hạ nhiệt chiến sự Iran. Ông cho biết eo biển Hormuz có thể sớm mở cửa dưới sự kiểm soát chung của Mỹ và Iran nếu đàm phán tiến triển thuận lợi.

Hiện tại, Washington đã tạm dừng các cuộc không kích vào hạ tầng năng lượng trong 5 ngày để xem xét thiện chí của Tehran, nhưng cảnh báo sẽ tiếp tục ném bom nếu thỏa thuận thất bại.

Ông Trump tiết lộ đang đàm phán với một "lãnh đạo cấp cao uy tín" của Iran nhưng không phải Lãnh tụ Mojtaba Khamenei. “Chúng tôi chưa nhận được tin từ con trai ông ấy. Thỉnh thoảng có tuyên bố xuất hiện, nhưng chúng tôi không biết liệu ông ấy còn sống hay không”, ông nói thêm.

Trong khi đó, ngày 23/3, Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ hoàn toàn, gọi đây là "chiến tranh tâm lý". Iran khẳng định không có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Tehran và Washington, bác bỏ các tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lãnh tụ Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện kể từ khi nhậm chức. Ảnh: NYT.

Israel dội bom 'trái tim' Tehran ngay sau tuyên bố của ông Trump

Bất chấp những tín hiệu hòa hoãn từ Washington, quân đội Israel (IDF) vừa mở đợt không kích quy mô lớn nhắm thẳng vào các cơ sở quân sự then chốt tại thủ đô Tehran.

Theo tuyên bố chính thức trên Telegram, IDF đã đánh trúng trụ sở lực lượng phòng không và lục quân của IRGC, căn cứ đặc nhiệm Quds, cùng các cơ sở tình báo chiến lược. Loạt nhà máy sản xuất tên lửa và các trung tâm nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Iran cũng nằm trong danh sách mục tiêu bị triệt hạ trong đợt tấn công này.

Canh bạc của ông Netanyahu

Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Phòng Bầu dục hồi tháng 9/2025. Ảnh: Nhà Trắng.

Trái ngược với sự phản đối từ công chúng Mỹ, cuộc chiến với Iran nhận được sự ủng hộ áp đảo tại Israel với tỷ lệ hơn 80%. Thủ tướng Benjamin Netanyahu - người dành 40 năm để thuyết phục thế giới về mối đe dọa tồn vong từ Tehran - đã không giấu nổi sự đắc thắng khi lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến.

Thực tế cho thấy cuộc chiến với Iran không giúp Israel an toàn hơn mà trái lại, đang đe dọa nghiêm trọng an ninh dài hạn của quốc gia này vì hai lý do cốt lõi. Đầu tiên là việc đánh mất 'lá chắn' Hoa Kỳ, khi sự ủng hộ lưỡng đảng - bảo chứng an ninh lớn nhất của Israel - đang bị xói mòn nghiêm trọng bởi các chiến dịch quân sự của chính phủ Netanyahu tại Gaza và Iran.

Sa lầy vào kịch bản ngoài kiểm soát. Một chiến thắng nhanh chóng và quyết liệt đã không diễn ra. Thay vào đó, cuộc chiến leo thang theo hướng tiêu cực mà Mỹ và Israel chưa lường trước được, điển hình là việc Iran phong tỏa hiệu quả Eo biển Hormuz.

Cuộc xung đột tiêu hao không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng binh lính và thường dân Israel mà còn gián tiếp rạn nứt liên minh chiến lược với Mỹ.

Chiến tranh hủy hoại môi trường sống Iran

Theo The Guardian, hàng triệu cư dân Tehran đang chịu đựng các triệu chứng cấp tính do hít phải không khí nhiễm độc như đau đầu, khó thở, kích ứng da và mắt nghiêm trọng.

Các chuyên gia y tế cảnh báo đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu. Về lâu dài, việc tiếp xúc với các hạt dầu và lưu huỳnh đioxit sẽ dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch, suy giảm khả năng nhận thức, tổn thương DNA và ung thư.

Các chuyên gia cảnh báo tình trạng ô nhiễm ở Iran có thể gây tổn thương DNA và ung thư. Ảnh: NYT.

Israel đã tấn công bốn cơ sở nhiên liệu trọng yếu trong và xung quanh thủ đô, gây ra những cột khói đen khổng lồ.

Chính quyền Iran cáo buộc đây là hành vi "hủy hoại môi trường sinh thái" một cách bừa bãi, có hệ thống và gây hậu quả thảm khốc cho người dân.

Dù Tehran vốn nổi tiếng với tình trạng ô nhiễm kinh niên do sử dụng dầu kém chất lượng (mazut), các vụ nổ lần này đã đẩy mức độ độc hại lên một quy mô hoàn toàn khác. Các hạt chất thải hóa học không chỉ lơ lửng trong không khí mà còn kết hợp với mưa tạo thành hiện tượng "mưa đen", tích tụ thành lớp muội than đen đặc, trơn trượt trên ô tô, đường sá và mái nhà khắp thủ đô.

