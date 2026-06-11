Chủ tịch phường ở Quảng Ninh bị đề nghị làm công việc khác

Năng lực có hạn, ông Bùi Triều Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Khê bị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị điều động đảm nhận công việc khác.

Chủ tịch UBND phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh bị đề nghị điều động nhận công việc khác do công tác điều hành chưa đáp ứng yêu cầu. Ảnh: DDCI Bình Khê.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ đối với ông Bùi Triều Dương, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Khê.

Theo nội dung văn bản, căn cứ các quy định về phân cấp quản lý cán bộ và sau khi xem xét đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1755/UBND-TH ngày 4/5/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh thống nhất chủ trương, kính trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét việc điều động, luân chuyển ông Bùi Triều Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Khê đến vị trí phù hợp năng lực, sở trường công tác.

Theo đó, ông Bùi Triều Dương (sinh năm 1986) có trình độ chuyên môn là Kỹ sư Khai thác mỏ, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Quá trình công tác, ông Dương có 10 năm làm việc tại Thị đoàn Đông Triều; 3 năm giữ chức Giám đốc Trung tâm Hành chính công thành phố Đông Triều; gần 2 năm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường thuộc thành phố Đông Triều và gần 1 năm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Khê.

Cơ quan cấp trên xác định, năm 2025, ông Bùi Triều Dương được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại Chủ tịch UBND cấp xã, phường, đặc khu.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại phường Bình Khê, dù có cố gắng nhưng do kinh nghiệm công tác chủ yếu trong lĩnh vực đoàn thể, trung tâm hành chính công, ông Dương còn hạn chế trong công tác điều hành, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Một số nội dung công việc của UBND phường Bình Khê được đánh giá chưa đáp ứng được yêu cầu; tỷ lệ nhiệm vụ chậm, muộn còn cao.

Văn bản cũng nêu một số nội dung tồn tại liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng doanh trại Trung đoàn 2/Sư đoàn 395 tại phường Bình Khê và việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Từ các căn cứ trên, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cho rằng, việc xem xét, sắp xếp, bố trí lại công tác đối với ông Bùi Triều Dương là phù hợp, nhằm phát huy tốt hơn năng lực, sở trường của cán bộ, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung.