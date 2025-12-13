Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hơn 4.000 cán bộ được biệt phái, luân chuyển về cấp xã trên cả nước

  • Thứ bảy, 13/12/2025 22:37 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, đến nay cả nước có hơn 4.000 cán bộ được biệt phái, luân chuyển, điều động về xã, phường nhằm bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng đó, tháng 12 này, Nghị định sửa đổi Nghị định 204 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang dự kiến sẽ được Chính phủ ban hành.

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đưa ra tại buổi tiếp xúc cử tri Cần Thơ chiều 13/12. Cử tri cho rằng khối lượng công việc ở cấp xã ngày càng lớn trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cử tri kiến nghị điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ trong dự thảo sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP và đề xuất biệt phái cán bộ từ các sở, ngành về hỗ trợ cơ sở, giữ lại những người không chuyên trách có năng lực, tâm huyết sau sáp nhập.

can bo anh 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Nhật Huy

Trả lời ý kiến cử tri, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, sau gần 5 tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã được Bộ Chính trị và Chính phủ đánh giá đạt nhiều kết quả tích cực. Chính phủ thường xuyên theo dõi, đánh giá từng địa phương theo tháng, thậm chí nửa tháng một lần; những nơi còn ách tắc đều được chấn chỉnh kịp thời, thể hiện tinh thần chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, ông Bình cho biết, lương này áp dụng đối với khu vực doanh nghiệp từ ngày 1/1/2026, đề nghị các phường tổ chức triển khai nghiêm túc.

Về tăng lương khu vực công, ông Bình khẳng định, Bộ Nội vụ sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét. Đặc biệt, Nghị định sửa đổi Nghị định 204 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang dự kiến sẽ được Chính phủ ban hành trong tháng 12 này.

Đối với vấn đề hệ số phụ cấp khi chuyển giao thẩm quyền từ cấp huyện về cấp xã, theo ông Bình, định hướng chung là bảo đảm mức phụ cấp tương đương, đặc biệt với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã và cán bộ chuyên môn, nhằm tạo sự yên tâm công tác.

Thông tin thêm về công tác biệt phái, luân chuyển cán bộ, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết, cả nước đã có hơn 4.000 cán bộ được điều động về xã, phường. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu với khoảng 1.200 người, Cần Thơ và An Giang mỗi địa phương hơn 700 người. Cần Thơ là một trong những địa phương thực hiện rất tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính và bố trí cán bộ cơ sở; nếu nơi nào còn thiếu hoặc yếu chuyên môn, cần chủ động rà soát, chấn chỉnh kịp thời.

Ông Bình cho hay, Bộ Nội vụ sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri, những nội dung thuộc thẩm quyền sẽ tham mưu Chính phủ ban hành văn bản trong thời gian sớm nhất. Riêng trong tháng 12, Chính phủ sẽ ban hành nhiều nghị định liên quan đến tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền cấp xã. Do đó, các địa phương triển khai ngay khi văn bản có hiệu lực, bảo đảm hoạt động thông suốt, phục vụ tốt nhất người dân.

Bộ Nội vụ cử cán bộ vào hỗ trợ TP.HCM

Trước thực tế vướng mắc của chính quyền cấp xã, Sở Nội vụ cử cán bộ đến 17 xã, phường để hỗ trợ địa phương xử lý công việc. Cùng với đó, Bộ Nội vụ cũng cử người vào hỗ trợ TP.HCM.

06:58 20/9/2025

Một số cán bộ xã, phường ở Hà Nội làm đơn xin thôi nhiệm vụ

Theo báo cáo, một số cán bộ cấp xã, phường ở Hà Nội, do nhận thức về năng lực, trách nhiệm của mình, đã làm đơn xin thôi nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý.

06:22 12/10/2024

Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin sẽ tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh thành

Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đã được nghiên cứu, cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi thực hiện và hướng đến ổn định lâu dài các đơn vị hành chính.

11:22 17/11/2025

Nhật Huy/Tiền Phong

cán bộ Bộ Nội vụ luân chuyển địa phương hai cấp

    Thoi tiet ngay 14/12: Bac Bo tiep tuc ret, Trung Bo mua lon hinh anh

    Thời tiết ngày 14/12: Bắc Bộ tiếp tục rét, Trung Bộ mưa lớn

    59 phút trước 22:11 13/12/2025

    0

    Ngày 14/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ khiến trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, kèm mưa rào rải rác. Khu vực Trung Bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Huế và dọc duyên hải Nam Trung Bộ, có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông.

    Phat hien thi the troi tren song o Ca Mau hinh anh

    Phát hiện thi thể trôi trên sông ở Cà Mau

    1 giờ trước 21:59 13/12/2025

    0

    Thi thể được người dân phát hiện trôi trên sông ở Cà Mau là nam, khoảng 40 tuổi không mặc áo, chỉ có chiếc quần cụt màu xanh. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung xem, quay chụp đưa lên mạng xã hội.

