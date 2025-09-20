Bộ Nội vụ cử cán bộ vào hỗ trợ TP.HCM

Trước thực tế vướng mắc của chính quyền cấp xã, Sở Nội vụ cử cán bộ đến 17 xã, phường để hỗ trợ địa phương xử lý công việc. Cùng với đó, Bộ Nội vụ cũng cử người vào hỗ trợ TP.HCM.

Ngày 19/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tổ chức phiên họp giải trình việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Bắc Nam. Ảnh: Ngô Tùng.

Tại phiên họp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Bắc Nam cho biết, sở đã tham mưu cho thành phố đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Nghị định 171 của Chính phủ; hướng tới nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, đồng thời xử lý, khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ, công chức sau sáp nhập.

Ông Nam cũng thông tin, trước thực tế vướng mắc, khó khăn của chính quyền cấp xã, hiện nay Sở Nội vụ cũng đang cử cán bộ đến 17 xã, phường để hỗ trợ địa phương xử lý công việc. Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng cử người (gồm Vụ trưởng và chuyên viên) vào hỗ trợ TP.HCM và xây dựng kế hoạch xuống từng địa bàn để trực tiếp nghe các vấn đề ở địa phương nhằm có cơ sở để kiến nghị về sau.

TS. Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Cơ yếu chuyển đổi số - cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng, đánh giá trong thời gian rất ngắn để chuẩn bị chuyển sang chính quyền hai cấp, lãnh đạo thành phố và các cơ quan chính quyền, địa phương đã rất chủ động, có nhiều cách làm sáng tạo. Cụ thể, thành phố “trao quyền trước” để mọi người đóng bộ khung triển khai, qua đó đã thực hiện được nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ông Ngô Hải Phan trao đổi tại phiên họp.

Về chuyển đổi số, qua báo cáo của 168 xã, phường, đặc khu của TP.HCM trên hệ thống và từ khảo sát thực tế, ông Phan cho biết nhiều địa phương đang gặp tình trạng: thiết bị cũ, lạc hậu gây khó khăn trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến; hệ thống một cửa và phần mềm chuyên ngành thường xuyên lỗi, dữ liệu chưa đồng bộ; dữ liệu hộ tịch cũ, cập nhật chậm, chưa hỗ trợ tự động điền thông tin...

Cục trưởng Cục trưởng Cục Cơ yếu chuyển đổi số - cơ yếu cảnh báo, nếu không đầu tư kịp thời, chắc chắn việc cung cấp dịch vụ sẽ bị nghẽn, ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân, tổ chức và sự an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân góp ý tại buổi làm việc. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Phan cũng lưu ý về tình trạng thiếu cán bộ, công chức sau sáp nhập, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyên môn như khoa học - công nghệ, địa chính, tài chính, giao thông… do đội ngũ cán bộ chuyên môn cấp huyện không đủ phân bố về các xã, phường, đặc khu, từ đó gây áp lực cho đội ngũ hiện có. Nhiều cán bộ, công chức chưa quen với yêu cầu về kỹ năng số, gây trở ngại không ít trong thực thi công vụ...

“Sở Nội vụ cần chú trọng đến công tác cải cách hành chính khi thực hiện công tác cán bộ”, ông Phan lưu ý.

Theo ông Ngô Hải Phan, TP.HCM phải đẩy nhanh đào tạo và đào tạo trực tuyến nhằm bồi dưỡng nhanh kỹ năng của cán bộ, công chức. Ông cảnh báo: “Rất nhiều thủ tục hiện giờ anh em ở phường, xã làm không được, trong khi yêu cầu thì bảo tiếp nhận, giải quyết”.

Tại phiên họp, ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TP.HCM khóa XIV lưu ý: Hiện có tới 108 nhiệm vụ được giao cho cấp xã, trong đó một số nhiệm vụ tuy không phức tạp nhưng khối lượng lớn, dễ dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực. Do đó, thành phố sớm hoàn thiện danh mục vị trí việc làm cho cấp xã, phường, đảm bảo bao quát 10 lĩnh vực, 108 nhiệm vụ và 363 thủ tục hành chính.