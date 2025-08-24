Không để cán bộ nghỉ việc theo chế độ Nghị định 178 tràn lan

Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh việc rà soát kỹ, không để cán bộ nghỉ việc theo chính sách Nghị định 178 tràn lan, cùng đó là chú trọng giữ chân người có năng lực.

Chiều 23/8, tại cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ về đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh).

Trong đó có việc kết thúc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của Nghị định 178 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025) vào ngày 31/8.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP.

"Đây là vấn đề lớn, triển khai trong thời gian ngắn nên nhiều địa phương gặp khó khăn. Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các cơ quan, địa phương rà soát kỹ, xem xét đúng đối tượng cho nghỉ chính sách theo quy định, không để xảy ra tình trạng cho nghỉ tràn lan, đồng thời chú trọng giữ chân những cán bộ có năng lực để bảo đảm chất lượng đội ngũ", bà Phạm Thị Thanh Trà nói.

Liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, Bộ trưởng Nội vụ cho hay, tính đến ngày 19/8, tổng số người có quyết định nghỉ việc là 94.402 người, trong đó có 81.995 người đã trình cấp có thẩm quyền duyệt kinh phí và được phê duyệt (50.345 người đã nhận tiền).

Dự kiến, đến hết tháng 8, số lượng nghỉ theo Nghị định 178 tăng thêm khoảng 6.000 - 7.000 người. Như vậy, số người nghỉ giải quyết theo chế độ Nghị định 178 dự ước khoảng 100.000 người.

Song song với đó, Bộ Nội vụ tập trung cao độ để trình Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị (qua Ban Tổ chức Trung ương) về khung số lượng cấp phó của cơ quan đơn vị trong hệ thống thống chính trị thuộc phạm vi quản lý. Bộ Chính trị đã cho ý kiến bước đầu về vấn đề này và hiện nay Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để hoàn thiện, tập trung vào 4 nội dung trọng tâm.

Theo Bộ trưởng, sẽ hoàn thiện khung vị trí việc làm làm cơ sở xác định số lượng biên chế; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của Luật Cán bộ, công chức, trong đó áp dụng KPI; phân loại và tiêu chuẩn đơn vị hành chính (phối hợp với Bộ Xây dựng); điều chỉnh chế độ phụ cấp, trong đó có phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc thù.

Về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền, đến nay trên cơ sở 30 nghị định đã ban hành, 66 thông tư của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ. Cùng với đó, 16 nghị định mới cũng tiếp tục cụ thể hóa chủ trương phân cấp, phân quyền.

"Có thể nói, ở cấp Trung ương, việc triển khai cho thấy nỗ lực và quyết tâm rất lớn. Tuy nhiên, về phía địa phương, dù đã tiếp nhận chủ trương này, song nhìn chung còn ở mức quá tải", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhìn nhận.

Bộ trưởng Nội vụ cũng đánh giá việc triển khai phân cấp, phân quyền chưa thực sự đồng bộ, ngoại trừ một số tỉnh, thành phố lớn. Những địa phương không thuộc diện sáp nhập, hợp nhất tiếp nhận nhanh hơn; trong khi nhiều nơi khác vẫn cần thêm thời gian để ổn định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ chính trị sau sắp xếp, nên việc thực hiện còn hạn chế.

Về công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, một số địa phương như TP.HCM, Quảng Ninh có số lượng hồ sơ trực tuyến cao, xử lý hiệu quả, nhưng nhiều tỉnh miền núi như Điện Biên còn hạn chế.

Về sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công, bà Phạm Thị Thanh Trà dẫn báo cáo của Bộ Tài chính, đến ngày 15/8, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý là 16.124 cơ sở, trong đó có 6.704 cơ sở nhà đất phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính.

Riêng đối với ôtô, hiện nay, vẫn còn 354/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị ôtô. Về máy móc, trang thiết bị làm việc, vẫn còn 601/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng về máy móc, thiết bị và chủ yếu chưa đáp ứng về mặt chất lượng máy móc, thiết bị.

Đề cập đến nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Nội vụ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, "cầm tay chỉ việc" cho cấp xã trong giải quyết thủ tục đất đai - một trong những lĩnh vực còn nhiều vướng mắc nhất.

Bộ Nội vụ sẽ trình Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị các nội dung lớn về triển khai thực hiện Luật Cán bộ, Công chức (gồm quy định về đánh giá, xếp loại công chức, tuyển dụng mới công chức để đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm trong tình hình mới…), các quy định về phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt theo địa bàn cấp mới...

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, các bộ, ngành cần phối hợp rà soát, phân định rõ thẩm quyền, bảo đảm phân cấp, phân quyền đi vào thực chất.

Với các địa phương, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết nhanh chóng, kịp thời thủ tục hành chính cho người dân; đồng thời tổng rà soát, đánh giá, phân loại, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau 2 tháng vận hành.

"Các địa phương cũng phải khẩn trương giải quyết chế độ chính sách theo tinh thần Nghị định 178 và Nghị định 167; chủ động điều tiết cán bộ thừa - thiếu trong nội bộ địa phương và kịp thời hợp đồng nhân lực ở những vị trí cấp bách, còn thiếu hụt", bà Phạm Thị Thanh Trà đề cập.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Bộ trưởng Nội vụ lưu ý là tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức. Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn, song tại cơ sở cần phát huy tinh thần "tự tập huấn, tự bồi dưỡng lẫn nhau", để đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc.