Chủ tịch Perez bất lực với Alaba

David Alaba quyết bám trụ lại Bernabeu, bất chấp những lời đề nghị từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Alaba không muốn rời Real.

Theo DefensaCentral, ban lãnh đạo Real Madrid đề xuất một thỏa thuận nhằm chấm dứt hợp đồng với Alaba, đó là trả cho anh một nửa số tiền lương và để anh tự do tìm bến đỗ mới. Tuy nhiên, cầu thủ 33 tuổi thẳng thừng từ chối. Anh quyết tâm gắn bó với Real Madrid cho đến khi hợp đồng kết thúc vào hè năm sau, đồng thời hưởng trọn vẹn mức đãi ngộ hiện tại.

Sau những chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt là ở đầu gối, Alaba hiểu rõ rằng cơ hội để tiếp tục khoác áo một đội bóng châu Âu hàng đầu gần như không còn. Giá trị thị trường của anh, hiện chỉ khoảng 6 triệu euro theo Transfermarkt. Lựa chọn khả thi nhất cho tương lai của ngôi sao người Áo có lẽ là chuyển tới Saudi Arabia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ góc nhìn của Real Madrid, việc Alaba không chấp nhận ra đi đã khiến CLB lỡ cơ hội giải phóng một trong những khoản lương cao, đồng thời trì hoãn kế hoạch bổ sung một trung vệ mới. Trong bối cảnh đó, Xabi Alonso buộc phải trao nhiều cơ hội hơn cho những gương mặt trẻ như Dean Huijsen. Ngoài ra, Real Madrid còn xác định mục tiêu dài hạn, hướng đến năm 2026 với cái tên Ibrahima Konate trong tầm ngắm.

Dù vậy, Alaba vẫn là nhân tố có tiếng nói trong phòng thay đồ. Sự nghiệp lẫy lừng cùng nhân cách tốt giúp anh duy trì tầm ảnh hưởng. Vấn đề của cựu sao Bayern chỉ nằm ở khả năng cống hiến trên sân. Thể lực sa sút và những ca chấn thương liên miên khiến anh khó có thể lấy lại vị trí chính thức.