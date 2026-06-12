Chủ tịch lộ clip hôn cô gái lạ trong thang máy ở Trung Quốc là ai?

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Những ngày qua, Chen Tao, Chủ tịch Victory Giant Technology (Trung Quốc), đã trở thành gương mặt gây tranh cãi khắp mạng xã hội khi bị phát tán clip hôn tình nhân trẻ trong thang máy. Nụ hôn được ví von là "đắt giá nhất lịch sử" khi khiến vốn hóa của công ty niêm yết "bốc hơi" khoảng 31,4 tỷ nhân dân tệ (4,6 tỷ USD). Từ một doanh nhân truyền cảm hứng, Chen Tao nhanh chóng nhận chỉ trích dữ dội vì bê bối đời tư.
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Chen Tao sinh năm 1972 ở Cam Túc. Năm 1991, ông chuyển đến Cục Công nghiệp nhẹ số 2 của Kashgar, Tân Cương. Năm 1996, Chen từ chức, chuyển sang làm việc cho một công ty sản xuất bảng mạch do Đài Loan tài trợ ở Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông). Trong 4 năm, ông đã lên chức quản lý cấp cao. Năm 2006, Công ty TNHH Shenghong Technology (trụ sở tại Huệ Châu) được Chen thành lập, chính thức gia nhập thị trường PCB cao cấp, niêm yết trên sàn ChiNext năm 2015.
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Công ty của Chen Tao là doanh nghiệp đầu ngành về bảng mạch in (PCB) cho máy chủ AI tại Trung Quốc, đồng thời là nhà cung cấp quan trọng trong chuỗi cung ứng của Nvidia. Hồi tháng 1 năm nay, Chen gây chú ý khi chụp ảnh cùng tỷ phú Jensen Huang tại "bữa tiệc nghìn tỷ" do Nvidia tổ chức dành riêng cho đối tác quan trọng. Chen cũng là chủ tịch duy nhất ở Trung Quốc đại lục tham gia bữa tiệc này trong hai năm liên tiếp. Dữ liệu cho thấy đến năm 2025, các sản phẩm liên quan đến hệ thống siêu chip GB200/GB300 của Nvidia mang lại cho Victory Giant Technology doanh thu hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD), chiếm hơn 60% tổng doanh thu của công ty.
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Khi bê bối ngoại tình của Chen nổ ra, người vợ của ông là bà Liu Chunlan (sinh năm 1977) cũng được quan tâm. Hai vợ chồng cùng nhau kiểm soát khoảng 27,5% cổ phần của công ty. Zhenzhen, KOL tự tung clip hôn chủ tịch Chen Tao, tiết lộ trong livestream rằng bà Liu đã biết về việc chồng ngoại tình từ năm ngoái và tìm đến tận nhà tình nhân.
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Tháng 4/2026, công ty của Chen gây tiếng vang khi niêm yết trên sàn chính của Sở Giao dịch Chứng khoán. Theo danh sách người giàu toàn cầu Hurun năm 2026, giá trị tài sản ròng của Chen và Liu đã tăng lên 68 tỷ nhân dân tệ, trở thành những người giàu nhất Huệ Châu.
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Trong những năm qua, Chen đã xây dựng hình ảnh là một "doanh nhân sản xuất ổn định và đáng tin cậy". Ông nhận được Giải thưởng đóng góp xóa đói giảm nghèo tỉnh Cam Túc năm 2019, vinh danh doanh nghiệp tiên phong ở tỉnh Quảng Đông....
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Trước những tin đồn lan truyền về bê bối tình ái, đại diện công ty cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ông Chen đã trao đổi với ban giám đốc về vụ việc này, và một số thông tin lan truyền trên mạng không đúng sự thật. Công ty đã trình báo vụ việc cho cảnh sát vào ngày 6/6 và vụ việc đang tiếp tục được điều tra, thu hút sự quan tâm lớn.
Cẩm nang 'sống sót' nơi công sở
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