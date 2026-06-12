Chủ tịch lộ clip hôn cô gái lạ trong thang máy ở Trung Quốc là ai?

Công ty của Chen Tao là doanh nghiệp đầu ngành về bảng mạch in (PCB) cho máy chủ AI tại Trung Quốc, đồng thời là nhà cung cấp quan trọng trong chuỗi cung ứng của Nvidia. Hồi tháng 1 năm nay, Chen gây chú ý khi chụp ảnh cùng tỷ phú Jensen Huang tại "bữa tiệc nghìn tỷ" do Nvidia tổ chức dành riêng cho đối tác quan trọng. Chen cũng là chủ tịch duy nhất ở Trung Quốc đại lục tham gia bữa tiệc này trong hai năm liên tiếp. Dữ liệu cho thấy đến năm 2025, các sản phẩm liên quan đến hệ thống siêu chip GB200/GB300 của Nvidia mang lại cho Victory Giant Technology doanh thu hơn 10 tỷ nhân dân tệ ( 1,4 tỷ USD ), chiếm hơn 60% tổng doanh thu của công ty.