Chủ tịch công ty sản xuất sữa bột Hiup giả bị truy tố về 3 tội danh

Bị can Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding) bị cáo buộc cùng đồng phạm sản xuất sữa bột Hiup giả trị giá 2.436 tỷ, trốn thuế gây thiệt hại 1.633 tỷ, rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.

Ngày 18/12, Viện KSND Tối cao vừa hoàn thành cáo trạng truy tố các bị can Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding); La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh (đều là Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) ra trước TAND TP Hà Nội xét xử về 3 tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Rửa tiền".

Dàn lãnh đạo công ty truy tố 3 tội

Bị can Nguyễn Thị Thu Hiền (Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made); Phạm Duy Tân (nguyên Giám đốc Công ty Nature Made); Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty Alama); Nguyễn Thị Bích Phương (nhân viên Công ty Alama) bị truy tố 2 tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Cùng vụ án, bị can Trần Hải Bình (Phó tổng Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Z Holding); Nguyễn Quốc Vương (Trưởng ban tài chính Z Holding); Nguyễn Thị Hiền (Trưởng phòng kế toán 1 Z Holding); Lê Thị Bích Phương (trưởng nhóm kế toán thuế Z Holding) với một số bị can khác, bị truy tố tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Hoàng Quang Thịnh và La Khắc Minh.

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao xác định từ năm 2023-2025, bị can Hoàng Quang Thịnh, cùng đồng phạm trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Cổ phần Z Holding và các công ty thuộc hệ sinh thái.

Theo Viện Kiểm sát, nhóm này lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, kéo dài. Các hành vi vi phạm từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Để phục vụ hành vi phạm tội, nhóm Thịnh, La Văn Minh, Nguyễn Khắc Minh đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể để sản xuất, buôn bán, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền.

Riêng tại Công ty Nature Made, nhóm Thịnh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố. Các sản phẩm thường đăng ký công bố theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Mạng lưới tiêu thụ được vận hành có hệ thống, phân tầng tổ chức bán hàng.

Để ngoài sổ sách kế toán hơn 6.600 tỷ đồng

Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Cổ phần Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỷ đồng .

Trong đó, Viện Kiểm sát quy kết có 26 sản phẩm là hàng giả đã được sản xuất, buôn bán, có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng . Từ đó, Thịnh cùng La Văn Minh, Nguyễn Khắc Minh đã thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng .

Sản phẩm sữa bột giả của nhóm bị can sản xuất.

Viện Kiểm sát cho rằng các sản phẩm hàng giả do nhóm này sản xuất chủ yếu là thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng, có nhiều loại sữa được người tiêu dùng ưa chuộng trong một thời gian như dinh dưỡng HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung Hiup, dinh dưỡng Hiup 27 hương vani.

Ngoài ra, trong quá trình kinh doanh nhóm này đã lập 2 hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu thực tế hơn 7.825 tỷ đồng , nhưng chỉ kê khai thuế hơn 1.148 tỷ. Hành vi này bị xác định gây thiệt hại hơn 1.633 tỷ đồng .

Đối với hành vi rửa tiền, nhóm Thịnh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển đồng tiền do phạm tội mà có. Sau đó, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng.

Toàn vụ án, cơ quan tố tụng xác định Hoàng Quang Thịnh hưởng lợi 63 tỷ đồng , La Văn Minh hưởng lợi 46 tỷ, Nguyễn Khắc Minh hưởng lợi 40 tỷ...

18 bị can sẽ được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử trong thời gian tới.