Lừa bạn gái đến nhà nghỉ để cướp tài sản

Ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Trân (SN 1997, trú thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra và xử lý về hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết do có mối quan hệ quen biết trước đây nên trưa 17/12, Phạm Ngọc Trân nhắn tin qua điện thoại hẹn gặp người bạn gái là chị T.T.T (SN 1994, trú ở ấp 8, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, nay là xã Xà Phiên, TP Cần Thơ).

Sau lời hẹn, Trân chủ động đến một nhà nghỉ bên đường Văn Cao, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk để thuê phòng lưu trú. Gần 14h cùng ngày, chị T đến điểm hẹn, nhưng khi vào phòng trọ đã bị Trân cầm dao khống chế, đe dọa tính mạng, rồi yêu cầu cô gái này mở ứng dụng Smart Banking trên điện thoại để chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản do gã chỉ định.

Phạm Ngọc Trân tại hiện trường vụ cướp tài sản ngay sau khi bị bắt giữ. Ảnh: CAP Tuy Hòa.

Nhận được tin nhắn có tiền vào tài khoản cá nhân sau khi gây ra vụ cướp tài sản, Trân sử dụng băng keo mang theo bịt miệng, trói tay chân chị T lại trước khi rời khỏi nhà nghỉ.

Tuy nhiên, do trước đó nhân viên nhà nghỉ đã nghe có tiếng kêu la, giằng co trong phòng trọ, nên nghi ngờ có chuyện bất thường. Khi Trân vừa lên xe máy để chuẩn bị tẩu thoát thì chủ nhà trọ, nhân viên phục vụ kịp thời phát hiện vụ cướp tài sản nên đã hô hoán, phối hợp người đi đường truy chặn, bắt giữ.

Ngay sau đó, tổ công tác của Công an phường Tuy Hòa đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, thu thập lời khai của Trân và tường trình của nạn nhân, đồng thời lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang để chuyển giao đối tượng và tang vật có liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.