Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Tấn Hoàng (30 tuổi, xã Đức Lập) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 18/12, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Tấn Hoàng (30 tuổi, trú tại xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự).

Trước đó, vào cuối năm 2025, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân về hành vi chiếm đoạt tài sản của Phan Tấn Hoàng. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thành lập nhiều tổ công tác xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Qua điều tra xác định, Phan Tấn Hoàng từng là nhân viên một ngân hàng ở chi nhánh huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ). Hoàng được giao một số nhiệm vụ, trong đó có quản lý nợ, do đó có mối quan hệ với nhiều khách hàng.

Lợi dụng sự tin tưởng này, Hoàng nhiều lần vay tiền của khách hàng để thực hiện đáo hạn ngân hàng. Ban đầu, đối tượng Hoàng thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi đúng hạn. Từ khoảng giữa năm 2025, Hoàng tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối về việc huy động vốn để đáo hạn ngân hàng, mượn tiền cho người thân và được một số khách hàng quen tin tưởng, tiếp tục cho vay. Tuy nhiên, Hoàng không trả tiền lãi, tiền gốc khi đến hạn và dần mất khả năng chi trả do nợ nần ngày càng nhiều.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định Phan Tấn Hoàng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng của nhiều người thông qua thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng để vay tiền. Tại cơ quan điều tra, Phan Tấn Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các tổ chức, cá nhân là người bị hại trong vụ việc trên liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng để được xem xét, thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, lãnh đạo một ngân hàng chi nhánh Đắk Nông cho biết, Phan Tấn Hoàng đã nộp đơn xin nghỉ việc và được giải quyết cho thôi việc theo quy định.