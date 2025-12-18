Phạt người đàn ông bình luận bịa đặt về thi sát hạch lái xe trên mạng

Một người đàn ông trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An vừa bị xã xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng do đăng tải bình luận bịa đặt, sai sự thật, gây hiểu nhầm trên không gian mạng.

Anh P.V.C tại cơ quan Công an.

Ngày 18/12, Công an xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An), cho biết, vừa xử phạt hành chính đối với anh P.V.C (SN 1989, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức”.

Qua quá trình rà soát, xử lý thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận có nội dung bịa đặt, sai sự thật dưới bài viết “CSGT Nghệ An tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để thí sinh lựa chọn xe và máy tính thực hiện các phần thi sát hạch” trên fanpage “Nghệ An 24H”.

Những bình luận này đã gây hiểu nhầm trong dư luận về công tác tổ chức của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an và môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Công an xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook nói trên là anh P.V.C. Tại cơ quan Công an, anh C. thừa nhận ngày 10/12 đã đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Kim Liên đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với anh P.V.C. về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức”, theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP) của Chính phủ.