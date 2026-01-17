Chủ tịch Chứng khoán FPT nộp đơn xin từ nhiệm

Chủ tịch Chứng khoán FPT Nguyễn Văn Dũng nói lý do xin từ nhiệm là do hoàn cảnh cá nhân, khi thời gian tới sẽ dành phần lớn thời gian sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Ngày 16/1, Chứng khoán FPT (FPTS) thông báo đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và điều lệ của doanh nghiệp này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của FPTS sẽ tiến hành thông qua việc miễn nhiệm ông Dũng thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Trước đó, trong đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT, ông Dũng nêu rõ lý do đưa ra quyết định này.

"Do hoàn cảnh cá nhân, trong thời gian tới tôi sẽ dành phần lớn thời gian sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Việc này có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia đầy đủ kịp thời các hoạt động quản trị, họp hành và thực hiện trách nhiệm của một Thành viên HĐQT theo quy định", ông Dũng cho biết.

Vì vậy, nhằm bảo đảm sự ổn định, hiệu quả và tính liên tục trong công tác quản trị của HĐQT cũng như hoạt động chung của công ty, vị lãnh đạo này đã đề nghị được từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận.

Ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1976, trình độ Cử nhân Kế toán ngân hàng. Ông bắt đầu làm việc tại FPTS từ năm 2007, tới tháng 4/2018 chính thức được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty.

FPTS được thành lập vào năm 2007, hiện có vốn điều lệ 3.465 tỷ đồng . Trong đó, Tập đoàn FPT đang sở hữu gần 18% vốn của công ty chứng khoán này.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hoạt động 284 tỷ đồng , giảm 27% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động kỳ này cũng tăng 75% lên mức 177 tỷ đồng .

Kết quả, FPTS báo lợi nhuận trước thuế quý III/2025 gần 89 tỷ đồng , giảm 14% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đã thực hiện hơn 167 tỷ đồng , tăng 48% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, FPTS ghi nhận doanh thu hoạt động gần 836 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 346 tỷ đồng . Năm 2025, FPTS đặt mục tiêu mang về 500 tỷ đồng lãi trước thuế đã thực hiện. Như vậy, công ty đã thực hiện 78% kế hoạch đề ra sau 9 tháng.