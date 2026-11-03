Chủ tài khoản cá nhân bỗng dưng có mã QR hộ kinh doanh

Chuyên gia khuyến nghị khách hàng chủ động xác minh nguồn gốc đăng ký, rà soát thông tin tài khoản và yêu cầu ngân hàng điều chỉnh hoặc ngừng dịch vụ nếu không có nhu cầu.

Thời gian gần đây, một số khách hàng của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phản ánh tình trạng tài khoản cá nhân bất ngờ xuất hiện mã QR thanh toán dành cho hộ kinh doanh trên ứng dụng ngân hàng, dù bản thân không thực hiện đăng ký hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ này.

Tài khoản cá nhân bất ngờ xuất hiện mã QR cửa hàng

Chị H.H. (trú tại Hà Nội) cho biết gần đây khi mở ứng dụng MB, chị bất ngờ phát hiện một mã QR cửa hàng được gắn với số tài khoản cá nhân. Đáng chú ý, thông tin cửa hàng còn hiển thị loại hình kinh doanh là "kinh doanh lưu động".

Điều khiến chị H băn khoăn là chị không có cửa hàng kinh doanh, chưa đăng ký hộ kinh doanh và chưa từng thực hiện thủ tục mở tài khoản dành cho hộ kinh doanh tại ngân hàng.

"Tôi chưa từng đăng ký mở hộ kinh doanh hay tài khoản hộ kinh doanh, nhưng trên ứng dụng lại hiển thị những thông tin này", chị H. bày tỏ thắc mắc, đồng thời lo ngại dữ liệu cá nhân có thể đã được sử dụng để đăng ký một hoạt động kinh doanh mà mình không biết.

Không dừng lại ở việc hiển thị thông tin cửa hàng, trong mục quản lý cửa hàng trên ứng dụng, khách hàng còn có thể theo dõi biến động số dư, bao gồm các khoản tiền chuyển vào và chuyển ra tài khoản cá nhân. Điều này khiến H. lo ngại những giao dịch vốn phục vụ nhu cầu cá nhân có thể bị hiểu nhầm thành doanh thu kinh doanh, từ đó phát sinh những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Để kiểm tra, chị đã truy cập ứng dụng của cơ quan thuế nhưng không tìm thấy số tài khoản nói trên tại mục đóng thuế của Nhà nước.

Chị H. không phải cá biệt. Trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều khách hàng MB cũng liên tục phản ánh tình trạng tài khoản cá nhân bất ngờ xuất hiện mã QR thanh toán hộ kinh doanh, trong khi họ khẳng định chưa từng yêu cầu ngân hàng mở tài khoản hoặc thực hiện các thủ tục đăng ký dịch vụ tương ứng.

Mã QR hộ kinh doanh bất ngờ xuất hiện trên tài khoản cá nhân của nhiều khách hàng.

MB khẳng định không tự ý đăng ký hộ kinh doanh cho khách hàng

Trước phản ánh và lo lắng của loạt khách hàng, Ngân hàng Quân đội (MB) đã phát thông báo cho rằng tính năng cửa hàng và mã thanh toán VietQR trên ứng dụng chỉ nhằm hỗ trợ khách hàng nhận thanh toán và theo dõi giao dịch.

MB khẳng định không tự ý đăng ký hộ kinh doanh hoặc xác lập tư cách chủ hộ kinh doanh cho khách hàng.

"Việc hiển thị thông tin cửa hàng hoặc mã VietQR trên ứng dụng không đồng nghĩa với việc khách hàng đã được đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc mở tài khoản thanh toán của hộ kinh doanh tại MB. Việc mở tài khoản hộ kinh doanh tại MB được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và yêu cầu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định", MB cho biết.

Đồng thời, việc hiển thị thông tin cửa hàng hoặc mã VietQR trên ứng dụng, theo MB, cũng không phải căn cứ để kết luận khách hàng phát sinh nghĩa vụ thuế. Nghĩa vụ thuế được xác định theo quy định pháp luật về thuế và hoạt động thực tế của người nộp thuế.

Đối với các trường hợp còn thắc mắc hoặc chưa được giải đáp thỏa đáng, ngân hàng sẽ tiếp tục rà soát, làm rõ quá trình đăng ký, sử dụng dịch vụ và phối hợp với khách hàng để giải quyết cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Khách hàng có nhu cầu làm rõ thông tin, thay đổi hoặc hỗ trợ liên quan đến dịch vụ mã thanh toán VietQR có thể liên hệ các kênh chăm sóc khách hàng chính thức hoặc điểm giao dịch của ngân hàng.

Cách xử lý khi tài khoản xuất hiện mã QR hộ kinh doanh

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi đánh giá việc bất ngờ có mã QR cửa hàng cùng ngành nghề, địa chỉ không đúng thực tế trên ứng dụng ngân hàng khiến khách hàng băn khoăn là điều dễ hiểu. Vấn đề cần được xem xét bình tĩnh, dựa trên hồ sơ và giao dịch cụ thể.

Theo thông tin từ phía MB công bố, tính năng cửa hàng và mã VietQR hỗ trợ nhận thanh toán, theo dõi giao dịch; việc hiển thị không đồng nghĩa khách hàng đã đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc mở tài khoản thanh toán của hộ kinh doanh. Ngân hàng cũng khẳng định việc hiển thị này không phải căn cứ để kết luận phát sinh nghĩa vụ thuế. Đây là thông tin quan trọng giúp khách hàng hiểu đúng bản chất dịch vụ.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, giải thích chung cần đi cùng việc xác minh từng trường hợp. Khi khách hàng không nhớ đã đăng ký hoặc phát hiện dữ liệu sai lệch, cần làm rõ thời điểm kích hoạt, phương thức đăng ký, nội dung chấp thuận và nguồn hình thành thông tin.

Về rủi ro, cần phân biệt hiển thị trên ứng dụng với tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế. Chỉ riêng mã QR cửa hàng chưa đủ căn cứ kết luận tài khoản bị chiếm quyền hoặc thông tin cá nhân đã bị sử dụng để đăng ký kinh doanh.

Tương tự, tiền vào tài khoản không mặc nhiên là doanh thu kinh doanh. Tiền lương, tiền người thân chuyển, hoàn trả khoản vay và tiền bán hàng có bản chất khác nhau. Nghĩa vụ thuế cần được xác định theo hoạt động thực tế và quy định tương ứng. Ngược lại, nếu thực sự kinh doanh, khách hàng vẫn cần thực hiện nghĩa vụ liên quan dù có hay không có tính năng này.

Điểm cần phòng ngừa là dữ liệu thiếu chính xác có thể gây nhầm lẫn, phát sinh công việc đối chiếu, giải trình hoặc ảnh hưởng trải nghiệm sử dụng dịch vụ. Khả năng này cần được xử lý sớm, nhưng chưa phải căn cứ khẳng định khách hàng sẽ bị truy thu thuế hay chịu thiệt hại tài chính.

Chủ tài khoản nên yêu cầu điều chỉnh thông tin đúng thực tế hoặc ngừng tiện ích khi không có nhu cầu. Nên lưu mã tiếp nhận, thời hạn phản hồi và xác nhận kết quả xử lý. Nếu có giao dịch không được phép, cần báo ngay để ngân hàng áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp. Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi

Về phía chủ tài khoản gặp trường hợp này nên chủ động làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách, phòng giao dịch hoặc chi nhánh nơi mở tài khoản. Trường hợp mở trực tuyến (mở online), có thể đề nghị ngân hàng hướng dẫn đơn vị tiếp nhận phù hợp. Khi làm việc, nên mang giấy tờ định danh, lưu ảnh màn hình và những chứng từ giao dịch cần thiết.

Chủ tài khoản cần đề nghị xác nhận loại tài khoản, tình trạng dịch vụ, lịch sử đăng ký, nguồn dữ liệu về cửa hàng và các khoản phí nếu có; yêu cầu điều chỉnh thông tin đúng thực tế hoặc ngừng tiện ích khi không có nhu cầu. Nên lưu mã tiếp nhận, thời hạn phản hồi và xác nhận kết quả xử lý. Nếu có giao dịch không được phép, cần báo ngay để ngân hàng áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp.

Về phía ngân hàng cũng cần chủ động kết nối với khách hàng, rà soát trường hợp liên quan và hướng dẫn xử lý thống nhất giữa các kênh. Thông tin cần minh bạch, dễ hiểu, làm rõ dịch vụ đã đăng ký, phạm vi sử dụng dữ liệu và quyền lựa chọn của khách hàng. Nếu phát hiện sai sót, cần kịp thời điều chỉnh, thông báo kết quả và hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng nếu có.

“Cách xử lý thấu đáo, có trách nhiệm sẽ bảo vệ quyền lợi khách hàng, phòng ngừa rủi ro và củng cố niềm tin vào dịch vụ ngân hàng số”, ông Huy nhấn mạnh.