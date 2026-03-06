Chủ shop online nộp thuế thế nào từ 5/3

Theo quy định mới, tùy theo mức doanh thu và hình thức kinh doanh, người bán có thể phải thông báo doanh thu, khai thuế theo quý hoặc được nền tảng khấu trừ và nộp thuế thay.

Quy định mới về quản lý thuế của Chính phủ làm rõ cách khai và nộp thuế đối với người bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử. Ảnh: Anh Nguyễn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2026 về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trong đó nêu rõ các quy định mới về quản lý thuế; làm rõ cách khai thuế, nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động, cũng như những người bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số.

Hộ kinh doanh mới phải khai thuế theo doanh thu

Theo quy định mới, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế tùy theo mức doanh thu phát sinh trong năm.

Trường hợp bắt đầu kinh doanh trong 6 tháng đầu năm, nếu doanh thu thực tế từ 500 triệu đồng trở xuống, hộ và cá nhân kinh doanh phải thông báo doanh thu phát sinh từ khi bắt đầu hoạt động đến hết ngày 30/6 với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất ngày 31/7. Đồng thời, doanh thu phát sinh trong 6 tháng cuối năm phải được thông báo chậm nhất ngày 31/1 của năm Dương lịch tiếp theo.

Nếu bắt đầu kinh doanh trong 6 tháng cuối năm và doanh thu thực tế từ 500 triệu đồng trở xuống, cá nhân và hộ kinh doanh phải thông báo doanh thu phát sinh chậm nhất ngày 31/1 của năm Dương lịch tiếp theo.

Trong trường hợp doanh thu phát sinh trên 500 triệu đồng, hộ và cá nhân kinh doanh phải thực hiện khai thuế theo quý kể từ quý phát sinh doanh thu vượt ngưỡng này.

Chủ shop online được khấu trừ và khai thuế ra sao?

Đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử và nền tảng số, nghĩa vụ thuế được phân định rõ giữa người bán và đơn vị vận hành nền tảng.

Theo đó, quy định mới yêu cầu chủ các nền tảng thương mại điện tử hoặc nền tảng số có chức năng đặt hàng trực tuyến và thanh toán có trách nhiệm khấu trừ, khai thay và nộp thay thuế cho người bán đối với từng giao dịch cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Việc này được thực hiện theo quy định tại Nghị định 117/2025 về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ và cá nhân.

Trong khi đó, trường hợp kinh doanh trên các nền tảng không có chức năng đặt hàng trực tuyến và thanh toán, chủ shop phải tự kê khai và nộp thuế theo quy định hiện hành.

Nếu chủ shop chỉ kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử hoặc vừa kinh doanh tại cửa hàng vừa bán online, khi tổng doanh thu trên 3 tỷ đồng /năm hoặc doanh thu trên 500 triệu đồng/năm và lựa chọn tính thuế thu nhập cá nhân theo doanh thu thì chủ shop phải tổng hợp doanh thu để khai quyết toán thuế thu nhập theo năm.

Số thuế thu nhập cá nhân đã được nền tảng thương mại điện tử khấu trừ và nộp thay sẽ được khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp cuối cùng.

Ngoài ra, cá nhân không cư trú kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử hoặc nền tảng số không có chức năng đặt hàng và thanh toán phải có trách nhiệm tự kê khai, nộp thuế, đồng thời không phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm và không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Quy định về hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong các trường hợp trên sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.