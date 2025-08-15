Chủ shop Lazada tăng doanh số đột biến nhờ 4 đợt sale lớn

Nửa đầu năm, doanh số nhà bán hàng Lazada tăng hơn 600% sau 4 đợt sale lớn. Sàn này cũng đang chuẩn bị cho Mega Sale được xem là lớn nhất ngành thương mại điện tử tại Việt Nam.

Doanh số của các nhà bán hàng trên Lazada tăng trưởng hơn 600% trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Phương Lâm.

Chia sẻ tại chương trình Lazada Kick-off & Appreciation Gala mới đây, bà Đoàn Trang Hà Thanh, Giám đốc vận hành Lazada Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm, nền tảng đã triển khai 4 chiến dịch Mega Sale Campaign lớn gồm: Mega Campaign Tết, Mega Campaign 3/3, sinh nhật Lazada và Sale giữa năm 6/6.

Trong các chiến dịch này, lượng tìm kiếm trên Lazada tăng 40% so với ngày thường; doanh số của các nhà bán hàng tham gia đầy đủ các chiến dịch tăng hơn 600%.

“Mức tăng trưởng 600% là một con số ấn tượng. Lazada sẽ tiếp tục đầu tư vào các chiến dịch Mega tiếp theo để tăng kết nối với khách hàng và hỗ trợ nhà bán hàng nâng cao doanh số”, bà Thanh khẳng định.

Theo kế hoạch, mùa Mega Sale tiếp theo sẽ bắt đầu vào tháng 9 và kéo dài đến cuối tháng 1/2026. Theo bà Thanh, đây được xem là một trong những chương trình lớn nhất ngành thương mại điện tử tại Việt Nam và có tiềm năng trở thành một sự kiện mua sắm lớn của thị trường.

Đặt mục tiêu gây bão mạng xã hội, bà Thanh kỳ vọng chiến dịch khuyến mại vào ngày 9/9 sắp tới của Lazada sẽ đạt 200 triệu lượt hiển thị, 70% lượt tiếp cận và 1,4 triệu lượt tương tác.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, một xu hướng nổi bật từ thống kê các ngành hàng trên nền tảng thương mại điện tử này là người mua thường thêm tên nhãn hàng hoặc từ “chính hãng” khi tìm kiếm sản phẩm.

Ví dụ, ở các nhóm ngành như sữa, tã em bé, sữa tiệt trùng, đồ uống có cồn và sản phẩm giặt xả, hơn 70% người dùng tìm kiếm trực tiếp theo thương hiệu, thường kèm từ “chính hãng” hoặc tên ngành hàng.

Ở nhóm sản phẩm sức khỏe - làm đẹp, 57% người dùng tìm kiếm từ khóa nhãn hàng. Thống kê ngành hàng thời trang, khoảng 42% người dùng truy cập trực tiếp vào danh mục LazMall (nơi cung cấp hàng chính hãng) trên ứng dụng để tìm sản phẩm.

Tính chung toàn sàn, bà Thanh cho biết nhóm người mua trên Lazmall tiếp tục gia tăng trong nửa đầu năm.

Theo thống kê, giá trị đơn hàng của nhóm khách hàng này cao gấp 2 lần so với giá trị đơn hàng trung bình của toàn sàn. Đây cũng là nhóm khách hàng có tỷ lệ chuyển đổi (khả năng hoàn tất giao dịch mua hàng) cao, đặc biệt đối với các sản phẩm chính hãng 100% và dịch vụ miễn phí vận chuyển.

Ngoài ra, hơn 60% người tiêu dùng mua hàng trên LazMall đã quay lại mua hàng trong vòng 6 tháng và giá trị mua hàng theo năm cũng cao hơn 2 lần so với toàn sàn.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh đi kèm với những bất cập đáng lo ngại về chất lượng hàng hóa, "bão" hàng giả, hàng nhái. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng bị làm giả hiện nay có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm, sữa bột, dầu ăn...

Qua đó, đại diện các ngành hàng khuyến nghị nhà bán hàng nên đưa tên thương hiệu vào từ khóa tìm kiếm và đẩy mạnh xây dựng thương hiệu để tăng hiển thị, tiếp cận khách hàng và nâng doanh số.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Lazada đã đầu tư 100 triệu USD cho các đối tác tham gia chương trình tiếp thị liên kết trên nền tảng.

Với khoản đầu tư này, chương trình tiếp thị liên kết được cải tiến về giao diện, cung cấp cho các nhà sáng tạo nội dung, đối tác tham gia tiếp thị liên kết danh sách tuyển chọn các sản phẩm có hoa hồng cao, chuyển đổi mạnh. Điều này nhằm giúp đối tác tập trung vào những mặt hàng dễ tạo đơn hàng, từ đó tăng doanh thu...

Đơn cử trong dịp sale giữa năm 6/6, nền tảng thương mại điện tử này đã mang đến mức hoa hồng 36% cho các đối tác tiếp thị liên kết khi quảng bá thương hiệu thông qua voucher tại gian hàng.

Bên cạnh đó, Lazada cũng đẩy mạnh đầu tư các ứng dụng AI, Gen AI qua công đoạn đăng tải sản phẩm, tối ưu hóa hình ảnh, nội dung hiển thị, cung cấp hiệu suất gian hàng, số liệu kinh doanh... nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, phát triển bền vững và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường.