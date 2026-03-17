Chú rể bức xúc vì tráp ăn hỏi 11,5 triệu đồng bị thối, hư hỏng một nửa

Sau khi phát hiện nhiều hoa quả trong tráp ăn hỏi bị thối, hỏng gần một nửa, anh Quảng cho biết đã liên hệ với chủ shop dịch vụ cưới hỏi nhưng chưa nhận được cách giải quyết thỏa đáng.

Tối ngày 7/3, anh Nguyễn Hữu Quảng (sống tại Hưng Yên) nhận 8 tráp lễ lớn với giá 10 triệu đồng và 5 tráp gia tiên giá 1,5 triệu đồng từ một đơn vị dịch vụ cưới hỏi tại khu vực Yên Mỹ, Hưng Yên. Tổng chi phí anh Quảng phải trả là 11,5 triệu đồng.

Theo chú rể, bộ tráp gồm 1 tráp ăn hỏi và 7 tráp lễ như tráp hoa quả, tráp cau, rượu chè, bánh cốm, bánh phu thê, bia và bánh kẹo. Ngoài ra, gia đình còn đặt thêm 5 tráp nhỏ dâng gia tiên.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Quảng cho biết sau lễ cưới, khi gia đình nhà gái hạ lễ thì phát hiện hoa quả trên tráp ăn hỏi và tráp lễ bị thối, hỏng gần một nửa.

Theo anh Quảng, khoảng vài ngày trước lễ cưới, anh đặt dịch vụ tráp cưới trọn gói thông qua người quen giới thiệu. Các tráp bánh kẹo không gặp vấn đề, nhưng riêng tráp hoa quả thì nhiều loại bị hỏng.

“Có loại quả thối gần một nửa. Đây lại là tráp hỏi và tráp lễ để lại nhà vợ, còn các tráp gửi đi nội ngoại thì tôi không rõ tình trạng thế nào”, anh Quảng nói.

Sau khi phát hiện sự việc, chú rể cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình bên vợ và cho rằng bản thân đã sơ suất khi lựa chọn đơn vị chuẩn bị tráp cưới, khiến hoa quả dâng lên gia tiên không được chuẩn bị chu đáo.

Theo chú rể, các tráp hoa quả được hạ ngay sau ngày cưới, không phải để nhiều ngày. Sau đó anh đã nhắn tin phản ánh với bên dịch vụ. Phía dịch vụ phản hồi hoa quả được mua mới và bắn keo nến nóng, việc hỏng có thể xảy ra do thời tiết hoặc thời gian bảo quản.

Tuy nhiên, chú rể cho biết phía chủ cơ sở không đến gặp trực tiếp gia đình để trao đổi, hai bên chủ yếu liên hệ qua tin nhắn và điện thoại. Cho đến hiện tại, anh vẫn chưa nhận được cách giải quyết thoả đáng từ cửa hàng.

“Bên cửa hàng nói làm nghề nhiều năm nay chưa ai phản ánh. Tuy nhiên với tôi, đây là lễ dâng lên gia tiên nên việc hoa quả bị thối như vậy khiến gia đình khá buồn”, anh Quảng chia sẻ.

Khi được liên hệ hỏi về vụ việc, chủ cửa hàng dịch vụ cưới hỏi nói trên từ chối chia sẻ, cho biết không có ý kiến về sự việc.